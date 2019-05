Barnimer auch im Trail bärenstark

Britta Gallrein

Bernau Die Bernauer Lauf-Szene hat momentan Hochkonjunktur. Fast jedes Wochenende lockt eine andere Lauf-Veranstaltung. Und auch außerhalb ihres Landkreises sind die Barnimer unterwegs.

Eine, die wohl mit die meisten Kilometer über das Jahr abreißt, ist die Klosterfelderin Silke Stutzke. Eigentlich wollte sie ja ein bisschen kürzer treten, vor allem bei Meisterschaften nicht mehr mitmachen. Diesem Vorhaben wurde sie schon Ende März untreu, als sie bei den Deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer Dritte in ihrer Altersklassse W 50 wurde. Über Ostern absolvierte sie dann einen 80-Kilometer-Lauf von Manchester nach Liverpool. "Ein absolutes Highlight", strahlt sie noch heute über dieses Erlebnis.

Große Herausforderung

Gemeinsam mit Ehemann Jörg macht sich die Klosterfelderin kürzlich an den Elm-Super-Trail. Ebenfalls eine große Herausforderung, denn die Veranstalter hatten eine echte Trailstrecke versprochen. Und sie hielten Wort. Der Elm ist ein Höhenzug im Mittelgebirge südöstlich von Braunschweig, ein weitgehend siedlungsfreies großes Waldgebiet. Hier gab es zwei Strecken zur Auswahl, Jörg Stutzke entschied sich diesmal für die 71 km mit etwa 1300 Höhenmetern und Silke begnügte sich mit 52 km.

Ein wirklich schwerer Untergrund und lange Anstiege machten diesen Trail-Lauf zu einer wahren Kraftanstrengung und entsprechend gezeichnet kamen beide auch im Ziel an. Dafür mit beachtlichen Ergebnissen. Jörg Stutzke konnte die 71 km in 7:49 Stunden als Gesamtsechster und Dritter der M50 absolvieren. Silke Stutzke wurde in 6:46 Stunden bei den Damen Gesamtvierte und gewann ihre Altersklasse. Es zeigt sich also, dass die Wälder im Barnim durchaus auch als Trainingsstrecken für so anspruchsvolle Landschaftsläufe geeignet sind.

Zahlreiche Barnimer Läufer waren auch beim Rennsteiglauf dabei. Rainer Meißner gehört zu den Läufern, die beinahe an allen Ausgaben von Europas größtem Crosslauf teilgenommen haben. Vor einigen Jahren wagte er sich auch noch an die Königsstrecke, den Supermarathon. Mittlerweile sieht man ihn gesundheitsbedingt beim Halbmarathon. Seine 2:26 Stunden in diesem Gelände können sich noch absolut sehen lassen. Genauso wie das Ergebnis von Manfred Bartels, der bereits in der Altersklasse M75 startet und den Halbmarathon in 2:47 Stunden ins Ziel brachte.

Anke Müller und Andrea Kuhlmey von den Bernauer Lauffreunden (W50) konnten sich über starke Zeiten von 2:03 Stunden und 1:57 Stunden freuen.

Aus Wandlitz reisten einige Läuferinnen und Läufer für den Marathon an. Auch dieser ist am Rennsteig mit seinen beachtlichen Höhenmetern eine Herausforderung. Insofern stellt die 4:32 Stunden von Ines Brzoska eine herausragende Leistung dar. Dirk Richter aus Wandlitz und Mario Jordan aus Eberswalde nahmen den Supermarathon unter die Füße, die 73,4 Kilometer. Dirk Richter erreichte das Ziel in Schmiedefeld nach 8:48 Stunden und Mario Jordan sogar nach 8:12 Stunden, damit können beide überaus zufrieden sein.

Als Debütantin durfte sich Corinna Splinter aus Tornow in die Ergebnislisten des Supermarathons eintragen. Sie war im Vorfeld sehr aufgeregt und freute sich zugleich auf ihren ersten Start bei dieser Herausforderung. Nach 10:45 Stunden erreichte sie sehr glücklich das Ziel und strahlte noch Stunden später.