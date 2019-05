Jasmin Stein zum Saisonstart in bestechender Form

Udo Plate

Seelow (MOZ) In bestechender Form präsentierte sich Rennkahrtfahrerin Jasmin Stein vom MC-Seelow zum Saisonstart in Lohsa. Trotz massiver technischer Probleme im Vorfeld behielt die Amazone am Renntag Nerven. Mit einem geliehenen Motor musste sie das Rennen absolvieren. Doch davon ließ sich Jasmin Stein nicht bremsen, sondern dominierte das freie Training, das Quali und beide Rennen. Mit deutlichen Start-Ziel-Siegen und einem Vorsprung von 16 Sekunden zum ersten Verfolger setzte sich die schnelle Lady durch. Zudem stellte die Seelower Kartpilotin einen neuen Streckenrekord auf und freute sich über die Höchstpunktzahl für die Meisterschaftswertung.

Teamkollegin Lilli Buder aus Berlin belegte bei ihrem ersten Rennen den dritten Platz. Dementsprechend hatte das Kart-Team-Stein gleich mit zwei Akteure auf dem Podest. Mit der FIA-Girls on Track im Rahmen der Formel E in Berlin beendete Jasmin Stein die Woche. Mit Susi Wolf, Felipe Massa, Sophia Flörsch kurz plaudern zu können, einen echten Rennsimulator zu fahren, waren schon ausgewöhnliche Erfahrungen. Am 16. Juni folgt das nächste Kartlangstreckenrennen in Belleben/Sachsen-Anhalt.

Bei einem Besuch des ADAC-GT Masters in Oschersleben auf Einladung des Mücke-Motorsportteams durfte Jasmin Stein hinter die Kulissen schauen. Dem Traum, in einen Tourenwagen zu steigen, kam die Kartpilotin gefühlt sehr nah und am liebsten wäre sie sogar schon mitgefahren. Kontakt zu Jasmin Stein per E-Mail Kartteamstein@tonline.de oder dem MC Seelow.