Begeisterndes Handball-Minispielfest

Altlandsberg Buntes Treiben herrschte trotz der Sommerpause in der Altlandsberger Erlengrundhalle. Im Fokus der mittlerweile 28. Auflage des Handball-Minispielfestes standen die kleinen Stars am Handballhimmel. In zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften gingen die Talente des Frankfurter HC, SG AC/Eintracht Berlin, HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst, Berliner SV, Berliner TSC, Friedrichshagener SV, Lok Rangsdorf, OSG Fredersdorf sowie der Nachwuchs des MTV Altlandsberg an den Start. Während in der Halle das Turnier lief, gab es draußen zahlreiche attraktive Wettbewerbe. Beim Außenparcours mit vier Stationen hatte der Nachwuchs des gastgebenden MTV Altlandsberg diesmal die Nase vorn. Zudem sorgten eine Arena, Tretautos und eine Hüpfburg für abwechslungsreiche Betätigungsfelder für die Kinder. Wer es allerdings etwas ruhiger angehen lassen wollte, der ließ sich farbenfroh schminken. Als Sieger der ersten Staffel gingen die Mädchen des Frankfurter HC hervor, gefolgt vom Team der HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst. Die Bronzemedaille teilten sich punktgleich der MTV Altlandsberg mit der SG/AC Eintracht Berlin. In der Staffel zwei siegten der Berliner SV und der Berliner TSC. Platz zwei ging an den Friedrichshagener SV und den dritten Rang belegte Lok Rangsdorf. Insgesamt war es ein gelungenes Turnier, dem eine Neuauflage mit dem 29. Minispielfest des MTV Altlandsberg im kommenden Jahr folgen dürfte.