Granit für die Härtesten

Hagen Bernard

Neuzelle Für den 18. Neuzeller Run & Bike-Wettbewerb über 100- sowie 45- und 25 Kilometer haben sich bis zum Online-Meldeschluss 253 Paare eingetragen. Gestartet wird am Neuzeller Klosterportal am Sonnabend ab 0 Uhr mit dem langen Kanten. Um 8 Uhr beginnen die Teilnehmer über 45 Kilometer, eine Viertelstunde später begeben sich die über 25 Kilometer auf die Strecke.

"Von der Starterzahl ist es wie in den Vorjahren. Nur hat sich der Anteil derjenigen über 25 Kilometer erhöht", erklärt Organisationsleiter Rainer Woellert vom Verein Run & Bike Neuzelle. Ganz heiße Favoriten auf den Gesamtsieg über die kürzeste Distanz mit 111 gemeldeten Paaren sind aus Königs Wusterhausen Thomas Gogolin und Carolin Mattern. Der 43-jährige Gogolin hat als Dritter beim Oderpokallauf vor einer Woche ansteigende Form gezeigt. "Wir haben noch andere sportliche Ziele und wollen daher nicht auf die längeren Strecken", begründet der mehrfache Neuzeller Run&Bike-Sieger die Streckenwahl. So will sich Mattern noch für die Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter im August qualifizieren, nachdem es im ersten Versuch mit der Norm nicht geklappt hatte. Da wären längere Strecken jetzt eher hinderlich.

Über 45 Kilometer sind die Diehloer Torsten Ledwig (M50) und Frau Beate (W50) nicht nur erste Anwärter auf den Sieg in der Mixed-Wertung, sondern auch auf den Gesamtsieg. Beide haben in verschiedenen Formationen mehrfach den Run & Bike gewonnen. 123 Paare haben gemeldet.

20 Duos in der Königsdisziplin

Obwohl mit 20 Duos eher spärlich besetzt, sind die 100 Kilometer dennoch die Königs-Disziplin bei dieser Veranstaltung. Hier dürften Tim Foerster und David Schulz erneut einen Sieg ansteuern, härteste Widersacher sollten die Neuzeller Brüder Matthias und Sebastian Thierbach sein, die sich zum ersten Mal im Vorjahr durchgesetzt hatten.

Laut Woellert sind die Strecken im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Sollten bis Freitag noch größere Regenmengen niederprasseln, könnte die Unterführung in Wellmitz ein kleines Problem werden. Ansonsten ist Woellert mit seinen zwölf Vereinsmitgliedern und den etwa 200 Helfern zuversichtlich, dass alles in gewohnter Weise geordnet über die Bühne geht. Während sich am Freitag ab 21.30 Uhr die Band Hotel Lunik darauf sehen und hören lässt, werden am Sonnabend die Spree-Schepperer aus Berlin mit Akteuren aus Neuzelle und Groß Lindow mit Guter-Laune-Musik eher an der Strecke zu vernehmen sein.

Für jeden Finisher gibt es ein hellblaues Shirt mit Muschelmuster, die gewohnte Finisher-Medaille und für die jeweils besten Drei wie vor zwei Jahren Pokale aus Granit. Für die Viert- bis Sechstplatzierten sind wie vor zwei Jahren extra Keramik-Medaillen angefertigt worden. Am Dienstag saßen die Organisatoren das letzte Mal zusammen, um noch Details abzuklären.