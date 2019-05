FC Eisenhüttenstadt fährt fast mit bester Elf zum Ligaspiel

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Ob die Brandenburgliga-Spieler des FC Eisenhüttenstadt den Herrentag gut gelaunt verbringen, hängt auch vom heutigen vorgezogenen Punktspiel in Klosterfelde ab. In der Hinrunde hatten die Eisenhüttenstädter durch zwei unglückliche Elfmeter 0:2 verloren, vieles hatte auf ein 0:0 hingedeutet.

Dieser Punkt fehlt dem Tabellenletzten, doch die Eisenhüttenstädter wollen sich laut ihrem Trainer Andreas Schmidt mehr als diesen einen Zähler zurückholen. "Wir müssen gewinnen. Ein Unentschieden hilft uns nicht viel weiter. Ich bin guten Mutes, dass wir aus Klosterfelde etwas Zählbares mitnehmen."

Die Gastgeber haben in der Rückrunde gute Form nachgewiesen, bewegen sich aber als Achter im Tabellen-Niemandsland. So hoffen die Gäste, dass die Klosterfelder in den entscheidenden Momenten zurückstecken.

Gastgeber wollten die Verlegung

Auf alle Fälle ist diese Partie auf Wunsch der Klosterfelder auf den Mittwoch vorgezogen worden. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr. Somit stehen die Chancen gut, dass die Gäste nach ihrer Arbeit nahezu in Bestbesetzung kommen. Laut Schmidt fehlen lediglich der noch für ein Spiel Rot-gesperrte Maciej Piotr Ossowski und der wegen der fünften Gelben außer Gefecht gesetzte Benjamin Lommatzsch. Hingegen haben sich die zuletzt verletzten Christian Siemund und Michel Becker zurückgemeldet. "Ich hoffe, dass die Mannschaft so gut Fußball spielt wie zuletzt gegen Einheit Bernau. Die Mannschaft erarbeitet sich ihre Möglichkeiten, ist jedoch im Abschluss nicht konsequent genug. Daran müssen wir arbeiten. Natürlich muss auch die Abwehr gut stehen, schließlich setzen die Klosterfelder auf schnellen Umschaltfußball", erkärt Schmidt.