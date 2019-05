Union ruft und die Helden von einst kehren zurück

Britta Gallrein

Klosterfelder Wie könnte man wohl das Jubiläum eines Sportvereins besser feiern als mit einem Fußballspiel? Bei der SG Union Klosterfelde tat man das, aber nicht mit irgendeinem Spiel, sondern der Begegnung zwischen den Freizeitkickern und einer Traditionsmannschaft, in der Unioner, die in verschiedenen Jahrzehnten des Vereins aktiv waren, gemeinsam kickten.

Topfit mit über 70 Jahren

Über 400 Zuschauer konnten so unter anderem den Auftritt des ehemaligen Trainers Gerhard Stein miterleben, der mit seinen über 70 Jahren immer noch durch gute Übersicht bewies, dass man nie zu alt ist für den Sport.

Ebenfalls das Fußballspielen nicht verlernt hatte der langjährige Union-Spieler Friedhelm Graffe, der auch mit 65 Jahren gut mitmischte.

Dass Union ein Verein ist, in dem der Zusammenhalt groß geschrieben wird, zeigte sich daran, welche langen Anfahrtswege die ehemaligen Fußballer auf sich nahmen, um dabei zu sein. Gerhard Stein war aus Minden angereist, Graffe aus der Nähe von Paderborn.

Im Anschluss an das Spiel gegen die Klosterfelder Freizeitkicker, das übrigens 5:5 ausging, blieb genug Gelegenheit zum netten Beisammensein, das bis zwei Uhr morgens dauerte. Die aktuelle erste Herrenmannschaft war ebenfalls fast komplett vertreten in weißem Zwirn und konnte sich sicher noch so einige Anekdoten aus früheren Union-Zeiten berichten lassen.

Der Verein, der am 9. September 1919 von Ernst Messerschmidt gegründet wurde, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Zu DDR-Zeiten spielte man in der Bezirksliga, der dritthöchsten Spielklasse. Neben den Fußballern, die heute in Brandenburgs höchster Spielklasse spielen, hat der Verein mit seinen 230 Mitgliedern auch die Abteilungen Gymnastik, Volleyball und Tischtennis gegründet.

Stolz auf Infrastruktur

Auf dem Areal an der Mühlenstraße mit dem tollen Rasenplatz und den neuen Zuschauerplätzen ist inzwischen auch ein Kunstrasenplatz sowie ein Fitnesscenter entstanden. "Wir sind stolz auf die Infrastruktur, die wir hier geschaffen haben", so der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Alscher, der verriet: "Aufsteigen wollen wir nicht, sondern lieber in der Brandenburgliga bleiben." Der Verein sucht übrigens noch weitere Fußballer, denn bald soll es wieder eine zweite Männermannschaft geben.