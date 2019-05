Korbjagd behält Magnet-Wirkung

Fast von Beginn an im Programm: Zum 23. Mal gab es das Oder-Center-Streetballturnier in Schwedt im Rahmen der Kreissportspiele. Da sBild zeigt eine Spielszene mit dem Oderstädter Yannik Riege (links) im Turnier der Jahrgänge 2000/2001. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Wenn die BG Schwedt (sie feiert in diesem Jahr übrigens 25. Geburtstag), die Kreis- und auch die Landessportjugend im späten Frühjahr zum Streetball in die Oderstadt rufen, dann hat das Oder-Center-Turnier nichts an seiner Magnet-Wirkung eingebüßt. Zu diesem Schluss kann man angesichts von 24 teilnehmenden Teams zur 23. Auflage erneut im Rahmen der kreislichen Sportspiele kommen, zumal Gäste auch aus Eberswalde und Prenzlau, Bernau und Eisenhüttenstadt sowie sogar aus Ueckermünde begrüßt werden konnten. Auffällig war beispielsweise auch die Teilnahme von Schwimmern und Boxern aus der sportbetonten Kästner-Grundschule.

Insgesamt 53 Partien wurden bei bestem Freiluft-Sportwetter, das den Schweiß reichlich fließen ließ, absolviert. Spaß verbreitete allein schon das Durchlesen der Teamnamen, unter denen sich beispielsweise "Saftiger Döner", "Ananassaft", "Gewitter im Kopf" oder "Rettet die Wale" befanden. Nach dem Start um 10 Uhr wurde das letzte Match exakt um 15.01 Uhr abgepfiffen. Alle Sieger und Platzierten standen fest.

"Wir haben viele gute Talente gesehen, auch viele attraktive Begegnungen. Es war sehr schön, dass auch reichlich Teams von außerhalb der BG Schwedt mit von der Partie waren", resümierte Coach Uwe Schreiber vor der Siegerehrung. Diese wurde dann von Kreissportjugend-Geschäftsführerin Sylvia Konang und AOK-Nordost-Chef Tom Lindemann vorgenommen sowie mit Gutscheinen des gastgebenden Einkaufscenters angereichert.

Die "Sonderwettbewerbe" des Tages fanden in Robert Otrosenko (Schwedt/3-Punkte-Wurf), Tom Schlegel (Eisenhüttenstadt/Freiwurf) und Patrick Schwill (Bernau/Dunking) Gewinner aus drei verschiedenen Orten.

Die Sieger – Jahrgang 2008/09: Fireballs mit Luca Roye, Dominik Sobkowiak und Yannis Kasiske; 2008/09Mixed: Schwimmer der Kästner-Grundschule mit Teamkapitän Cedric Sasse;

Jahrgang 2006/07: Saftiger Döner mit Niklas Kasiske, Robert Otrosenko, Mika Munckelberg; Jahrgang 2004/05: B-Ball mit Tom Förstenberg, Pascal Zürner, Ibrahim Yaman; Jahrgang 2002/03: The Rockets mit Jamie Schneider, Tim Krüger, Paul Eckert (alle Schwedt); Jahrgang 2000/01: JFK mit Teamcaptain Jacy Ramm (Ückermünde); Jahrgang 1999 und älter: FCB mit Benjamin Flemmig, Dustin Freude, Steffen Haake; 1999 und älter (Mixed): Wer das vorliest, ist nicht doof mit Marcel und Janina Köpenick sowie Patrick Schwill (alle Schwedt)

Geburtstagsfeier in Prenzlau

Als krönenden Abschluss der 25. uckermärkischen Sportspiele und zum Danke-Sagen wird am 5. Juni zur Festveranstaltung in die Aula des Scherpf-Gymna-­siums der Kreisstadt eingeladen.