Sonderprägung einer Medaille in Feinsilber

Oliver Schwers

Polßen (MOZ) Zum Dorfjubiläum das gleichzeitig in Polßen, Schmiedeberg und Meichow gefeiert wird, erscheint eine neue Medaille in begrenzter Auflage. Sie wird es an allen drei Festtagen und in allen drei Orten geben. Das begehrte Souvenir fertigen Mitglieder der Interessengemeinschaft Numismatik Schwedt. Die Medaille besteht aus Neusilber (Kupfer/Nickel-Legierung). Sie misst 40 Millimeter im Durchmesser und wiegt genau 21,5 Gramm. Inhaltlich erinnert sie an die gemeinsame Ersterwähnung der drei Dörfer in einer Urkunde von 1319, die als Geburtstag gilt.