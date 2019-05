Jugendwehr feiert Jubiläum

Kerstin Unger

Jamikow (MOZ) Einen stimmungsvollen 20. Geburtstag mit vielen Gästen feierte die Jugendfeuerwehr Jamikow. Mit den Jugendfeuerwehren aus Passow, Landin, Berkholz-Meyenburg und Pinnow, den Männern der Ortswehr Stendell sowie etlichen Frühaufstehern aus dem Ort ging es morgens mit der Schalmeienkapelle "Zum Fuchsgrund" Petershagen. Auf dem Sportplatz wurde das Jubiläum dann feierlich eröffnet. Ortswehrchef Jörg Gerber blickte auf die beiden vergangenen Jahrzehnte zurück. Thomas Krug, der die Jamikower Jugendfeuerwehr mit ins Leben rief, berichtete, wie alles begann und erzählte die Geschichte des Overalls, aus dem die erste Uniform bestand. Ein alter Einteiler wurde beim Geburtstag noch vorgeführt. Damit sei man stolz durchs Dorf gezogen unter dem Motto "Hallo, hier sind wir", berichtete Thomas Krug.

Begeistert von Unterstützung

Mit Grußworten, Geschenken und Geldspenden gratulierten dann die Gäste, darunter die Kämmerin des Amtes Oder-Welse, Manja Pohling, in Vertretung des Amtsdirektors. Anschließend gingen die Jugendfeuerwehren auf eine Schnitzeljagd, bei der ein Schatz gefunden werden musste. Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung. Für genügend Attraktionen und Leckereien war gesorgt. Dank der zahlreichen Sponsoren war an diesem Tag alles kostenlos. Familie Bogumil hatte ein Bungee-Trampolin und eine Riesenrutsche spendiert. Das Trampolin war bis um 20 Uhr in Betrieb und machte selbst den gestandenen Feuerwehrmännern Riesenspaß. "Wir wollten den Tag so schön wie möglich machen und waren total begeistert von der Unterstützung der Kameraden, des Dorfvereins und anderer Dorfbewohner", sagte Jugendwartin Alina Gerber. "Es war ein wundervolles Fest. Es hat allen Kindern und Erwachsenen Spaß gemacht. Für uns war es ein super Event, um unsere Arbeit im Jugendfeuerwehrdienst zu repräsentieren, hoffentlich neue Kinder für uns zu begeistern."