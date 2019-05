MOZ

Frankfurt/Mixdorf Hundedame Lilli aus Frankfurt, die jetzt in Mixdorf lebt, wurde dank Spenden operiert – die MOZ hatte berichtet. 1560 Euro kamen zusammen, um einen Fremdkörper zu entfernen, den die Hündin verschluckt hatte. "Jana Feister vom Tierheim am See in Eisenhüttenstadt hatte uns sofort die Zusage erteilt, dass wir das über ein Spendenkonto machen", berichtet Sabine Weiss aus Mixdorf, bei der Lilli untergebracht ist. "Das war super."

Da die ersten Untersuchungen akut durchgeführt werden mussten, bezahlte Familie Weiss diese Tierarztkosten zunächst aus eigener Tasche. Die Erstattung der Kosten dauerte etwas, da Jana Feister Rücksprache mit ihrem Steuerbüro halten musste und zuerst eine falsche Kontonummer hatte. Mittlerweile bekam Familie Weiss das Geld jedoch vom Tierheim erstattet.