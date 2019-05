Heimatfest beginnt mit Denkmal-Einweihung

MOZ

Eisenhüttenstadt "Tradition" und "Kinderlachen" – unter diesen zwei Schlagworten lässt sich die Ausgestaltung des 28. Schönfließer Heimatfestes zusammenfassen. Der Festauftakt am Freitagabend steht dabei vor allem im Zeichen der Tradition. So hat der Heimatverein Schönfließ mit tatkräftiger Unterstützung lokaler Partner, z.B. Opus Bau GmbH, ilako Industrielackierung und Korrosionsschutz GmbH & Co. KG, Zank design sowie der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt, ein Denkmal zur Bergbauvergangenheit des heutigen Eisenhüttenstädter Ortsteils Schönfließ entworfen. Mit der Einweihung dieses Denkmals am Freitag, um 18.15 Uhr in der Beeskowerstraße, Ecke Schönfließer Straße, wird das diesjährige. Im Anschluss erfolgt die traditionelle Begrüßung der Gäste des Heimatfestes auf dem Schönfließer Platz und die Überleitung zur Neo-Party-Band.

Am Samstagnachmittag bitten die Schönfließer ab 14 Uhr zum alljährlichen "Schönfließer Familienprogramm", in welchen unter dem Motto "Kinderlachen" in diesem Jahr besonders die "kleinen" Gäste" im Vordergrund stehen.

Den Auftakt zum Samstagabendprogramm gestaltet DJ Frank, der alle Tanzlustigen auf die Tanzfläche bitten wird. Ab 20 Uhr rückt dann der Fokus des Festes doch wieder ein Stück mehr in Richtung "Tradition" – denn mit Norry wartet das Nummer 1 – Andreas Gabalier Double auf die Festbesucher. Versprochen wird eine "Volks Rock `n` Roll Nachshow". red