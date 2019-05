Erhaben über Ort und Zeit

René Wernitz

Havelland (MOZ) Wahr oder nicht wahr? Friedrich Barbarossa wurde durch Zauber in den Kyffhäuserberg (Thüringen) versetzt. Dort sitzt der Kaiser, demnach seit mehr als 800 Jahren, schlafend auf einem Stuhl. Und wenn die Zeit reif ist, wird er herauskommen und sein Reich wieder neu errichten. Obgleich es diesen Kaiser wirklich gab, kann der Zauber nur Sage sein. Wie hoch mag derweil der Wahrheitsgehalt in der Geschichte um den Mönch von Heisterbach sein und in der um jenen Waldemar, der meinte, er sei gar nicht tot? Statt seiner soll ein anderer zu Grabe getragen worden sein. Wenn dem so wirklich war, wäre die Beerdigung des letzten großen Markgrafen aus der brandenburgischen Dynastie der Askanier inszeniert gewesen.

Waldemar, also der ursprüngliche, ist in Rathenow beliebt, weil er der Stadt reichlich Wald vermachte. Das jährt sich in diesem Juni zum 700. Mal. Zwei Monate nach der Übereignung segnete der Markgraf mit etwa 40 überraschend das Zeitliche. Indes schrieb der spätere Waldemar dadurch Geschichte, dass er durch den Kaiser wieder ins Markgrafenamt eingesetzt wurde und für einige Zeit die Herrschaft über Brandenburg ausübte. Während das gewiss ist, muss man beim Heisterbacher Mönch erst schauen, ob es diesen überhaupt jemals gab.

Ein aus alter Sage resultierendes Gedicht von Wolfgang Müller von Königswinter (1816-1873) berichtet von einem Mann Gottes im Zisterzienserkloster Heisterbach (im Siebengebirge, etwa 30 Kilometer südöstlich von Köln), der allen Ernstes der Frage nachgehangen haben soll, was der Bibelspruch über Gott bedeutet: "Dem Herren ist ein Tag wie tausend Jahr’, und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag". Im Gedicht heißt es weiter: "Doch wie er sinnt, es wird ihm nimmer klar." Wie der Mönch so grübelt, zieht es ihn durch die Klosterpforte hinaus in einen Wald. Als er ein paar Stunden später zurückkehrt, erlebt er sein göttliches Wunder.

In der Sage hat der Mönch einen Namen: Die Rede ist von einem Ivo, der in jenem Jahr zu Heisterbach ins Kloster eingetreten sein wollte, als Engelbert von Berg der Erzbischof von Köln wurde. Eine Recherche im Internet ergibt, dass es diesen Erzbischof tatsächlich gab und dass Engelbert von Berg 1216 zum Metropoliten im Erzbistum gewählt wurde. Dadurch ließe sich Ivo zeitlich fassen.

Womöglich war er nicht nur Zeitgenosse des Erzbischofs, sondern mit ihm auch bekannt oder ein Geistlicher in dessen näherem oder weiterem Umfeld. Wer gleichsam Ivo, Engelbert, Erzbischof und Köln in eine Suchmaschine eingibt, erzielt interessante Treffer. Auf www.archive.nrw.de gelangt man zu digitalisierten Urkunden aus der Zeit, als Engelbert noch lange kein Erzbischof war. So etwa taucht er 1198 und 1204 gemeinsam mit einem Ivo von St. Aposteln in Zeugenlisten auf. Bei St. Aposteln handelt es sich um eine uralte Kölner Kirche, die es noch heute gibt.

Da es in Anbetracht des damals eher seltenen Namens so viele Ivos bestimmt nicht gegeben haben dürfte, könnte es sich durchaus um jenen Mann handeln, der 1216 in das Kloster Heisterbach eingetreten war. Im Buch "Köln im 13. Jahrhundert: gesellschaftlicher Wandel und Verfassungsentwicklung" von Manfred Groten (1998) wird Ivo von St. Aposteln als Scholaster bezeichnet. Er war demnach Leiter einer Schule bzw. Schulmeister, womöglich ein selbst sehr wissbegieriger Mann. Über den Ivo in der Sage heißt es, nachzulesen unter anderem auf www.floerken.eu, dass der Mönch im ganzen Lande sehr berühmt gewesen sein soll wegen seiner großen Gelehrsamkeit. "Keiner kannte so gut wie er die heilige Schrift. Auch trieb er andere Wissenschaften und suchte so alles zu erforschen, was Gott geoffenbart und geschaffen hat."

Ivo erfuhr die Relativität der Zeit auf sehr krasse Weise im Wald. Denn während seines kurzen Aufenthalts dort, waren im Kloster sage und schreibe 300 Jahre vergangen. Bei Ivos Rückkehr, grob überschlagen also in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, mussten die verdutzten Mönche erst ein dickes, altes Buch wälzen, um dem Ganzen etwas Glauben schenken zu können. In diesem Buch war von einem Ivo die Rede, der 300 Jahre zuvor verschwunden war. Im Gedicht steht über den Moment der Wahrheit: "Der Schrecken lähmt ihn, plötzlich graut sein Haar. Er sinket hin, ihn tötet dieses Leid. Und sterbend mahnt er seiner Brüder Schar: Gott ist erhaben über Ort und Zeit."

Derweilen hätte der angeblich wiedergekehrte Waldemar nur 29 Jahre irgendwie und irgendwo überbrückt haben müssen. Gemeinhin wird der Tod des wahren Markgrafen mit dem 14. August 1319 in Verbindung gebracht. Er starb angeblich in Bärwalde, etwas östlich der Oder und wurde im Zisterzienserkloster Chorin bestattet. Dem hatte der 1348 aufgetauchte Waldemar widersprochen. Wo war er gewesen? Er behauptete, er sei auf Pilgerfahrt ins Heilige Land gegangen. 1350 wurde dieser "falsche" Waldemar zum Betrüger erklärt und in der Folge vom Posten gedrängt. Es waren damals unruhige Zeiten in der Mark, in denen sich die Menschen nach fester askanischer Hand zurückgesehnt hatten.

Vielleicht hatte das dem mutmaßlich falschen Waldemar in die Hände gespielt, vielleicht war es auch die allgemeine Unwissenheit um die einstigen Todesumstände: Keine Nachricht sage uns, wo er gestorben ist, "noch wann und wie, keine kennt eine Krankheit oder erwähnt nur, dass er krank gewesen sei", schrieb Regionalhistoriker Friedrich Karl von der Klöden (1786-1856) in sein Buch "Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von Brandenburg" (Band 2). "Die gleichzeitigen Chroniken sind hier überaus dürftig, und viele sagen nur, dass er gestorben sei."

Fakt ist, dass Markgraf Waldemar am 14. August 1319 eine Urkunde in Bärwalde ausstellte, in der er laut von der Klöden unstreitig an seinen Tod dachte. "Denn er trifft sogar eine Anordnung wegen seines Begräbnisses, und er muss seinen Tod für nahe gehalten haben. Es ist die letzte Urkunde, die wir von ihm haben."

Laut Geschichtsschreibung starb Waldemar sodann. Oder hatte er seinen Tod tatsächlich inszeniert? Es gab Zeiten, da waren viele Menschen im Land davon überzeugt. Die Alt- und die Neustadt Brandenburg hielten gar bis 1355 zu ihrem Waldemar. Erst dann trat er endgültig von der Bühne ab.