Bahner-Jubiläum mit Draisinenfahrt

Letschin (MOZ) Der Letschiner Eisenbahnverein lädt am Donnerstag zur großen Himmelfahrtsparty ein. Er begeht an diesem Tag gemeinsam mit seinen kleinen und großen Freunden sein 20-jähriges Bestehen. Ein großes Geburtstagsgeschenk haben sich die aktuell 40 Mitglieder selbst gemacht: Sie haben den ersten Teil der Draisinenstrecke fertig gebaut. Die 600 Meter lange Strecke soll noch um weitere 600 Meter erweitert werden, informiert Bernd Kutzke vom Vereinsvorstand. Die Draisine wurde von den Frankfurter Eisenbahn-Freunden ausgeliehen.

Das Festprogramm beginnt um 10.30 Uhr auf dem Areal vor dem Bahnübergang Gusower Straße, wo 1999 alles begann. "Damals befand sich dort noch eine ehemalige Gemüsevermarktung der LPG, die verwahrlost und zugemüllt war", erinnert Harald Schulz in der Vereinschronik. Seit Jahren hat sich daraus ein Mekka für Eisbahnfreunde auf dem ganzen Bundesgebiet entwickelt. Der Bereich Modellbahnen ist bei Kindern und Schulklassen besonders beliebt, so Kutzke. Eine ganz besondere Modellsammlung hatte der Verein von Peter von Rosenstiel aus Gorgast übernommen.

Zu den Höhepunkten in den vergangenen zwei Jahrzehnten gehörte die Überführung einer S-Bahngarnitur aus Berlin, der komplette Neuaufbau eines preußischen Abteilungswagens durch Auszubildende sowie die Feldbahn-Montage mit Rundkurs. Die ist die absolute Attraktion bei allen Aktionstagen.

Jährlich trifft mindestens ein Mal ein Dampflok-Sonderzug aus Berlin am Letschiner Bahnhof ein, wobei es nach den Streckentechnikumstellungen im Zuge der Sanierung der Oderbruch-Bahnstrecke RB60 immer ein großer Aufwand ist, den Sonderzug auch am Bahnhof Letschin halte zu lassen. Ein besonderes Ereignis war zudem das Treffen zweier Traditionszüge aus Berlin und Cottbus, die in Letschin gekoppelt wurden und Pendelfahrten nach Wriezen unternahmen.

Ein großes Ereignis war es für den Verein, als er den Letschiner Bahnhof kaufen konnte. Die Mieteinnahmen von der Bahn, die das Areal auch weiterhin benötigt, sichert dem Verein kontinuierliche Einkünfte, so dass er weiter Projekte im Angriff nehmen kann. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs werden nun Fahrten mit der Draisine möglich sein. Start ist bereits zum Himmelfahrtstag. Dann wird der erste Abschnitt eingeweiht. "Etwa alle halbe Stunde wird es zwischen 10 und 16 Uhr eine Fahrt geben", erklärte Manfred Nickel vom Vereinsvorstand. Acht Personen können mit einer Tour transportiert werden, wobei mindestens zwei die Arbeit übernehmen müssen, um das Fahrzeug voranzubringen. "Das ist zwar anstrengend. Aber die Strecke ist nicht so lang und es geht gerade voran", so Nickel. Pro Person kostete die Tour einen Euro, um die Unkosten zu decken. Schließlich muss der Verein für das ausgeliehene Gefährt auch zahlen. Start ist jeweils am Fachwerkhaus nahe des Bahnübergangs Gusower Straße.

Zum Fest am Donnerstag gehören neben Fahrten und Fachsimpelei auch ein Kulturprogramm mit der Fräulein-Biene-Band, ein deutsch-polnisches Picknick sowie der Versorgung durch das Landgasthaus Treptow und dem Freienwalder Eissprinter.

