Feuerwehrsportliche Kräftemessen in Fredersdorf

Bärbel Kraemer

Fredersdorf/Bad Belzig v

Im Februar 1934 wurde die Freiwillige Feuerwehr Fredersdorf gegründet. Das sich zum 85. Mal jährende Gründungsjubiläum nahm die Bad Belziger Stadtwehrführung zum Anlass, den traditionellen Stadtfeuerwehrtag in diesem Jahr im Ortsteil Fredersdorf auszutragen. In dieser Folge dominierte mit Einfahrt der Wehren aus der Stadt und den Ortsteilen die Farbe rot in Fredersdorf. In Erwartung spannender Feuerwehrsportwettkämpfe der Erwachsenen und des Nachwuchses mangelte es auch nicht an Publikum. Der Startschuss fiel nach der offiziellen Eröffnung durch Stadtwehrführer Olaf Beelitz, seinen Stellvertreter Daniel Habedank und Bad Belzigs Ordnungsamtsleiterin Petra Isa Tersch.

Im Anschluss gingen die Jugendwehren mit der Gruppenstafette und dem Löschangriff an den Start. Die Ausscheide der Kinder- und Jugendwehren sind seit Jahren fester Bestandteil des Stadtfeuerwehrtages. Nach ihnen stellten die Einzelkämpfer auf der 100-Meter-Bahn und Ortsfeuerwehren im Löschangriff ihre Schnelligkeit unter Beweis. Gegen Abend war das feuerwehrsportliche Kräftemessen beendet und die Sieger wurden gekürt. Pokale und Medaillen wechselten in die Hände der Blauröcke.

Die Gruppenstafette der Kinder (6 bis 10 Jahre) konnte der Schwanebecker Nachwuchs für sich entscheiden. Die Uhr stoppte bei 2:24,63 Minuten. Sie verwiesen den Nachwuchs aus Dippmannsdorf (2:39,64 Minuten) auf Rang 2.

Die Truppübung der Kinder (6 bis 10 Jahre) entschied die zweite Bad Belziger Nachwuchsmannschaft für sich (1:17,14 Minute). Gefolgt von den Fredersdorfern (1:28,68 Minuten) und der dritten Bad Belziger Mannschaft (1:32,39).

In der Gruppenstafette der Jungen (10 bis 16 Jahre) siegte wiederum Bergholz (1:57,28 Minuten) vor Dippmannsdorf 1 (1:59,37 Minuten) und Fredersdorf (2:01,55 Minuten). Den Löschangriff der Jungen konnte Ragösen (00:23,50 Minuten) vor Schwanebeck (00:24,26 Minuten) und Dippmannsdorf 1 (00:26,48 Minuten) für sich entscheiden.

Nicht minder spannend waren die Einzelwettkämpfe verlaufen. Den 100 Meter Hindernislauf der Frauen dominierte ein Damentrio aus Schwanebeck. Luisa Pape (21,19 Sekunden) siegte vor Michelle Wüstenhagen (22,64 Sekunden) und Franziska Wüstenhagen (23,35 Sekunden).

Bei den Männern lieferten sich der Neschholzer Raik Wieland (18,64 Sekunden), der Kuhlowitzer Thomas Kaatz (21,04 Sekunden) und der Schwanebecker Tobias Benke (21,96 Sekunden) ein Kopf an Kopf Rennen.

Im Löschangriff der Frauen siegte wiederum das Team aus Neschholz (29,56 Sekunden) vor Schwanebeck (33,99 Sekunden) und Fredersdorf (42,62 Sekunden).

Bei den Männern dominierte im Löschangriff die Mannschaft aus Neschholz (24,83 Sekunden), gefolgt von Lütte (30,73 Sekunden) und Groß Briesen (31,61 Sekunden).

An das Kräftemessen schloss sich der gesellige Teil an. Bei der Gelegenheit gab es Zeit zum Plaudern. Neben dem Wettkampfgeschehen konnten die Fredersdorfer 85 Jahre Feuerwehrgeschichte Revue passieren lassen.