Specht schützt Kiefer vor den Baumfällern

Weiter darf auch Katrin Stelter nicht: Die Grünanlagenbeauftragte der Wohnungsgenossenschaft hat am Montag das Wäldchen in Nord sofort sperren lassen. Davon betroffen ist auch der Spielplatz. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Als am Sonnabend auf einem in einem Wäldchen gelegenen Spielplatz in Nord Gefahr wegen eines geschädigten Baumes bestand, konnte das Areal nicht abgesperrt werden. Der Grund: Das gerufene Unternehmen soll nicht genügend Absperrband dabei gehabt haben.

Auch am Tag darauf konnten Kinder noch unter den Bäumen spielen. "Der Bereich sollte sofort abgesperrt werden. Leider ist von einer Absperrung nichts zu sehen", informierte am Sonntag eine Anwohnerin diese Zeitung.

Hennigsdorfs Feuerwehr bestätigt, am Sonnabend gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in das Wäldchen hinter dem Block Rigaer Straße 33-41 gerufen worden zu sein. "Wir wurden wegen mehrerer toter Bäume gerufen, die umzufallen drohen", berichtet der stellvertretende Stadtbrandmeister Bernhard Witt. Da die Feuerwehr nicht zuständig sei, habe man den Fall dem Diensthabenden des Rathauses übergeben.

Rathaus-Sprecherin Ilona Möser sagte am Dienstag, dass "eigentlich im öffentlichen Interesse schon längst abgesperrt sein sollte". Es handele sich um bis zu sechs kranke oder tote Bäume, für die ein Gutachten zu erstellen sei. Für den Fall, dass sie beseitigt werden müssen, sei eine Fällgenehmigung zu beantragen. "Bei bis auf einen dürfte das sehr schnell gehen. Im letzten brütet ein Buntspecht", so Möser.

Wie zum Beweis ist ein "Tock, tock, tock!" zu hören, als Katrin Stelter zum Ortstermin erscheint. Der Specht ist also mit von der Partie. Da die Häuser und damit auch der kleine Wald samt Kinderspielplatz der Wohnungsbaugenossenschaft (WGH) gehört, ist sie für Grünanlagen für die maroden Bäume zuständig. Was sie über das Geschehen am vergangenen Wochenende erzählt, klingt wie ein Schildbürgerstreich. Vom städtischen Ordnungsamt sei sie informiert worden, dass "die gerufene Firma wegen des recht großen Areals nicht genügend Absperrband gehabt habe." Und so blieb das Gelände mit den maroden Bäumen bis Montag ungesichert. Erst dann sorgte die WGH für die notwendigen Absperrungen.

Während eine von Schädlingen befallene Kiefer noch am Wochenende gefällt und Totholz aus anderen entfernt worden war, soll über das Schicksal der anderen Bäume bis Mitte nächster Woche entschieden werden. Danach sollen Rutsche, Klettergerüst und Sandkasten wieder zum Spielen einladen sowie die Wege durch das waldige Gelände wieder freigegeben werden. Einzig der vom Specht bewohnte Baum müsse stehen bleiben, bis die Brutzeit vorbei ist. "Der Baum kommt dann im Herbst weg", versichert Katrin Stelter.

Dass in dem Wäldchen Gefahr für Spaziergänger und spielende Kinder herrscht, hat die Grünflächen-Beauftragte überrascht. "Wir lassen durch unsere Hauswarte einmal im Spätsommer alle Bäume überprüfen", versichert sie. Danach werden unter fachkundiger Begleitung die Problemfälle genauer betrachtet und gegebenenfalls gefällt. Sie vermutet, dass der extrem trockene Sommer des vorigen Jahres jetzt seine Folgen zeigt. Bezüglich des bereits gefällten Baumes beruhigt sie ebenfalls. Es habe sich herausgestellt, dass dieser noch immer 90 Prozent Standfestigkeit gehabt habe. Allerdings zeigen Fressgänge im Baumstumpf, dass Schädlinge dabei waren, dem Baum den Garaus zu bereiten.