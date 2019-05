Frodeno will Kraichgau-Sieg wiederholen

DPA

Ubstadt-Weiher (dpa) Jan Frodeno will am Sonntag beim Ironman70.3 Kraichgau seinen Vorjahressieg wiederholen und sich weiter einstimmen auf den ersten Showdown der deutschen Weltmeister Ende Juni in Frankfurt/Main.

Der 37-Jährige tritt als Topfavorit bei dem Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen an. Nach dem Erfolg bei seinem Saisoneinstand Anfang Mai beim Frühjahrsklassiker über die olympische Distanz in Büschhütten ist es für den Ironman-Champion von 2015 und 2016 der zweite Wettkampf nach seiner längeren Verletzungspause wegen einer Stressfraktur in der Hüfte. Über die halbe Ironman-Distanz tritt Frodeno zum ersten Mal seit seinem WM-Triumph Anfang September in Südafrika an.

Landsmann Sebastian Kienle hofft über dieselbe Distanz im slowakischen Samorin auf den Sieg nach jeweils zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren. Auch der Ironman-Weltmeister von 2014 war verletzt, hatte bei der Ironman-WM im Gegensatz zu Frodeno zwar teilgenommen, aber vorzeitig wegen Achillessehnenbeschwerden aussteigen müssen. Der 34-Jährige aus Mühlacker gewann vor zwei Wochen über die Mitteldistanz die Challenge Heilbronn.

Ende Juni treffen beide bei der Ironman-EM in Frankfurt/Main aufeinander. Zudem wird dort auch der zweimalige Weltmeister Patrick Lange (2017 und 2018) starten, so dass es zum Kampf der Weltmeister der Jahre 2014 bis 2018 kommt.