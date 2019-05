20 "Dreikantfeilen" am Start

Michael Anker

Schiffmühle Im Schiffmühler Ortsteil Herrenwiese knattern wieder die Motoren ehemaliger Baufahrzeuge. Dort bereiten sich die Bad Freienwalder Dumperfreunde mit ihren "Dreikantfeilen" auf den zweiten Wertungslauf der Deutschen Dumper Meisterschaft (DDM) vor. Dieser wird am 2. Juni in Altranft ausgetragen. Nachdem Eckhardt Bruchmüller und Uwe Sinkewitz sich vor einigen Jahren in Sachsen mit dem "Dumper-Virus" infizierten, holten sie im Jahr 2016 zum ersten Mal einen Wertungslauf der DDM in die Region.

Ende der 1990er-Jahre trafen sich Enthusiasten, die eines dieser alten Baufahrzeuge ihr Eigen nennen, zu Dumper-Rennen im sächsischen Köselitz. Was anfangs wie ein großer Spaß für Handwerker aussah, wurde ein "Motorsport" mit eigener Rennserie. Im Jahr 2003 wurde die DDM ins Leben gerufen. Mit zeitweise über 100 Startern innerhalb einer Rennsaison entwickelte sie sich zu einem festen Höhepunkt dieses "Bauarbeitersports" zwischen Rügen und dem Vogtland.

In der Deutschen Dumper Meisterschaft treten jährlich in fünf Rennläufen Fahrerteams mit ihren getunten Baufahrzeugen an. Die in den 1950er- bis 1970er-Jahren Geborenen wissen vielleicht noch, was ein Dumper ist: Eekleiner dreirädriger Kipper, der in frühen Jahren der DDR auf jeder Baustelle zu finden war. Der erste Typ hatte die Bezeichnung Picco 1. Die Fahrzeuge – liebevoller Spitzname: Dreikantfeile – haben einen acht PS starken Dieselmotor, der die Vorderachse antreibt. Gelenkt wurde damals wie heute mit einem Einzelrad unter dem Fahrersitz.

Bruchmüller und Sinkewitz gründeten, nachdem sie in Sachsen Rennluft schnupperten, ein eigenes Team. Zudem gehören inzwischen auch Bruchmüllers Sohn Stefan und viele Unterstützer dazu. Bereits im Vorjahr fand der zweite Wertungslauf mit Unterstützung des Altranfter Traditionsvereins auf einer Wiese im Gewerbegebiet an der Regenbogenallee, statt. Am nächsten Sonntag werden mehr als 20 Teams aus Ostdeutschland dort starten. Das ist nichts für empfindliche Ohren und Nasen, denn die alten Diesel-Motoren der Fahrzeuge werden für das Rennen aufgerüstet – ohne Schalldämpfer oder Rußfilter.

Hunderte Besucher im vergangenen Jahr schien das nicht zu stören. Im Gegenteil, sie feuerten die Fahrer an. Dass es eine kippelige Angelegenheit sein kann, mit einer "Dreikantfeile" über den Acker zu heizen, zeigen immer wieder spektakuläre Fahrten auf zwei Rädern. Manchmal kommt es dabei vor, dass ein Dumper umkippt.

Technische Abnahme zu Beginn

Die Bad Freienwalder Dumperfreunde bereiten in dieser Woche alles für das Rennen vor. Die Strecke wird markiert und das Rahmenprogram für die ganze Familie organisiert. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit der technischen Abnahme aller teilnehmenden Dumper.

Zum musikalischen Frühschoppen ab 11 Uhr starten die Läufe zur Qualifikation. Die Flagge zum zweiten Wertungslauf wird um 13.30 Uhr geschwenkt. Siegerehrung ist gegen 15.30 Uhr.