Platzeck: SPD steckt in existenzieller Krise

dpa

Passau (dpa) Das schlechte Abschneiden bei Europa- und Bremenwahl ist aus Sicht von Ex-Parteichef Matthias Platzeck Zeichen einer existenziellen Krise der SPD. "Das ist eine existenzielle Krise der Partei. Mich beschwert das sehr", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag) und appellierte an seine Partei, sich auf die "Kernwerte der SPD" zu besinnen. "Wir waren immer der Seismograph für die Sorgen der Menschen", führte der 65-Jährige aus. Doch diese Sorgen änderten sich. Hier müsse die Partei "dranbleiben", erklärte er und verwies auf Themen wie Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und Altersversorgung.

Mit Blick auf interne Diskussionen über personelle Konsequenzen an der Parteispitze erklärte er, die Krise lasse sich nur meistern, "wenn wir offen, bedingungslos ehrlich, aber dabei auch menschlich anständig miteinander umgehen."

Die Sozialdemokraten hatten bei der Europawahl mit einem Ergebnis von 15,8 Prozent historisch schlecht abgeschnitten und waren nur auf Platz drei hinter den Grünen gelandet. Zugleich büßten sie in Bremen nach 73 Jahren erstmals ihren Spitzenplatz ein. Das vorläufige amtliche Endergebnis für die Bürgerschaftswahl in Bremen wird am Donnerstag erwartet.

Als SPD-Bundesvorsitzender war Platzeck aus gesundheitlichen Gründen im April 2006 zurückgetreten - nach wenigen Monaten. Im November 2005 hatte ihn ein Bundesparteitag mit 99,4 Prozent der Delegiertenstimmen zum Vorsitzenden gewählt.