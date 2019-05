Spiel, Sport und Spaß für Kinder mit und ohne Handycap

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Kreativität, Integration und Spaß – dafür steht das Freizeitzentrum "KIS" namentlich seit nun mehr zehn Jahren. Und das mit einem Konzept, das es in Deutschland so wohl nur einmal gibt. Denn im KIS verbringen Kinder und Jugendliche, die aus dem Wohngebiet Walzwerksiedlung kommen, die Nachmittagsstunden, Samstage und Ferien zusammen – egal ob mit oder ohne Handycap. Gemeinsam wird nach dem Unterricht gespielt, gebastelt oder Sport getrieben, Tagesausflüge nach Potsdam und Berlin oder Kurzurlaube geplant. Konflikte gibt es zwischen den Kindern dabei nicht mehr und nicht weniger als in anderen Freizeiteinrichtungen, wie Leiterin Silvia Knetsch weiß: "Bei uns wird sich genauso gestritten und vertragen wie überall sonst. Auch Berührungsängste gibt es kaum. Das haben die letzten zehn Jahre eindeutig gezeigt. Gewichen ist zudem die Skepsis vieler Eltern, das eigene Kind in eine Einrichtung zu geben, in der kein Unterschied zwischen den Kindern gemacht wird. Jeder wird bei uns individuell gefördert."

Bis das Vertrauen so weit gewachsen war, brauchte es jedoch seine Zeit. Denn eigentlich reicht die Geschichte des KIS noch über die zehn Jahre, die die Freizeiteinrichtung in den Räumen der Havelschule ansässig ist, hinaus. "Wir haben schon vor 18 Jahren mit einem zweistündigen Nachmittagsangebot in der Förderschule auf wenigen Quadratmetern in der Venise-Gosnat-Straße angefangen und mit der damaligen Einrichtung in der GutsMuthsstraße dann nach und nach gemeinsam eine Freizeit angeboten. Das war sozusagen ein Vorreiter für das Konzept für integrative Arbeit vor 13 Jahren", erinnert sich Knetsch, die den Umzug der Einrichtung in die Havelschule 2009 dann als endgültig "positiven Schachzug" sieht. "So fällt der Weg für viele Kinder in der Schule, die allein nicht zu uns kommen könnten, weg."

Gesehen sind im KIS jedoch nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern und Großeltern gern. So besucht etwa Doreen Hanitzsch mit ihrem Sohn Titus einmal in der Woche die Einrichtung – und das obwohl die Familie vor Kurzem ins Brandenburger Umland gezogen ist. "Wir haben bei uns leider keine vergleichbare Einrichtung, deshalb komme ich mit Titus immer noch hierher. Hier haben die Mitarbeiter einfach immer ein offenes Ohr für uns und ich stets das Gefühl, dass Titus hier super betreut wird", lobt Hanitzsch die Einrichtung, in der sich auch Justin Hank wohl fühlt. Er kommt seit 8 Jahren ins KIS, und freut sich jedes Jahr vor allem auf die Ferienreise. "Ich möchte mich heute bei allen Mitarbeitern bedanken", so der 17-Jährige bei der großen Geburtstagsfeier des KIS.

Gefeiert wurde sie mit einem bunten Programm aus Tanz, Sport und Spiel, Kuchen, Kaffee und Eis zu herrlichem Sommerwetter. "Genauso kann es für mindestens noch einmal so viele Jahre genau so bleiben", so der Wunsch Silvia Knetschs.