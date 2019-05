Gelungenes Spectaculum der Altstädter

Erhard Herrmann

Brandenburg Zwar erlebt die Faszination Mittelalter zurzeit einen kleinen Durchhänger, dennoch gibt es genügend Fans, die das Fieber nach der Zeit der Ritter, Gaukler, Edelfrauen und skurrilen Gestalten erfasst hat und die ihre Leidenschaft ausleben wollen. Die "Altstädter" bieten mit ihrem Rolandspectaculum deshalb jedes Jahr die Gelegenheit dazu – so auch am vergangenen Wochenende.

Nachdem die Besucher die Eingangstore des Slawendorfes durchschritten, hatten sie die Möglichkeit die Zeit des Mittelalters zu erleben. "Sehet, höret und staunet", schallte der Ruf der Gaukler. Zu sehen gab es tatsächlich jede Menge: Organisatoren und Akteure hatten ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Die musikalischen Töne der Spielleute von Varius Coloribus Experience drangen an ihr Ohr. Trommel, Flöte und Drehleier und Dudelsack und luden zum Tanzen ein. Kinder versuchten sich im Armbrustschießen, fertigten kleine Lederarbeiten, vergnügten sich am handbetriebenen Karussell oder beim Mäuseroulette. Eine Falknerin führte ihre Raubvögel vor. Jubelnd Handgeklapper bekam zudem das Duo Thalamus für ihre Showeinlagen, einer Mischung aus Musik, Tanz, Theater und Akrobatik. In den Abendstunden zauberte ihre Feuershow und die Musik mit mystischen und fremdartigen Klängen ein mystisches Flair auf den Festplatz.

Fußmüde konnten sich auf den Bänken und am Feuer ausruhen und sich mit Met und diversen Speisen und Getränke stärken. "Hier im Slawendorf macht das Hobby Mittelalter noch richtig Spaß", fanden letztendlich fast alle der Protagonisten und sind sicher im nächsten Jahr wieder dabei. Auch das Wetter zeigte sich von seiner angenehmen Seite und belohnte die großen Mühen der Organisatoren und Teilnehmer.

Natürlich waren auch die unvermeidlichen Nörgler unterwegs, die immer etwas zu kritisieren hatten: diese durfte man – ganz nach mittelalterlichem Ritus – gewiss an den Pranger stellen, denn das Rolandspectaculum bot eine fabelhafte Abwechslung vom Alltag.