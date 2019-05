Gymnasiasten rennen für spanische Erntehelfer

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Insgesamt 1 482 Runden haben die Oranienburger Mosaik-Gymnasiasten am Mittwoch beim Spendenlauf auf dem Sportplatz in der Schloss gedreht.

Der Erlös des Spendenlaufs, den Schüler mit ihrem Lehrer Benjamin Grasse organisierten, geht an Erntehelfer in der spanischen Region Almeria. Dort würden Tomaten auf riesigen Flächen unter Folien angebaut. Wegen der billigen Preise, die wir für Tomaten zahlten, müssten die Erntehelfer unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, sagte Jakob Löffelholz, der am Mittwoch selber 40 von insgesamt 1 482 Runden auf dem Sportplatz hinter dem Schloss lief. Die Schüler hatten die Region im vergangenen Jahr besucht und dabei auch Kontakte zu den Migrantenfamilien geknüpft. Sie seien erstaunt gewesen, dass solche Arbeitsbedingungen innerhalb der EU existierten, sagte Grasse.