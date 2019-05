Männer nach Einbruch in Velten festgenommen

HGA

Velten (MOZ) Fünf Männer sind am Mittwochabend auf das Gelände einer Recyclingfirma an der Berliner Straße in Velten eingebrochen. Was sie nicht wussten: Sie wurden dabei gefilmt. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte einige der Einbrecher noch festnehmen.

Die Einbrecher hatten zuvor das Zugangstor mit einem Brecheisen aufgehebelt. Das Brecheisen wurde vor Ort zurückgelassen und durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten in der unmittelbaren Umgebung drei Tatverdächtige festgestellt werden. Diese gaben ihre Tatbeteiligung zu und nannten zudem die Namen der zwei anderen Täter. Am Tatort konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.