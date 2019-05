Schwerlastverkehr soll stärker kontrolliert werden

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Der Verkehr auf der Havelbrücke wird nicht permanent überwacht. Das werden wir jetzt beim Straßenbaulastträger einfordern", sagte Peter Münch, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Eberswalde. Damit will er den Landesbetrieb Straßenwesen, dem die Straße gehört, verpflichten, auf das Einhalten der Begrenzung für Fahrzeuge bis zu 16 Tonnen zu achten. Seit Jahren gilt diese Beschränkung, seit Jahren verstoßen Lkw-Fahrer dagegen. Münch räumte ein, dass Einengungen durch Betonbegrenzungen auf dieser Brücke wenig Sinn machen. Vorstellbar sei eine bauliche Höhenbeschränkung. Solche gibt es zum Beispiel vor Tunnel­einfahrten. Die Entscheidung, welche Maßnahme zum Einsatz kommt, habe aber das Landesamt zu treffen.

Im Juni Gewissheit

Zwar liegen Münch die abschließenden Berichte von Prüfer und Gutachter – Letzterer geht wesentlich mehr ins Detail und röntgt die Brücke im wahrsten Sinn des Wortes – zum Zustand der Havelbrücke noch nicht vor. Er geht aber davon aus, dass das Bauwerk weiterhin befahrbar bleibt und die Tonnen-Begrenzung nicht heruntergesetzt werden muss. "Ich hoffe, dass die Brücke so lange durchhält, wie wir sie brauchen", sagte er am Mittwoch. In der nächsten Woche sollen die exakten Daten vorliegen. Darüber hinaus erwartet Münch bis 19. Juni eine Einschätzung der Bundesanstalt für Wasserbau, ob die Behelfsbrücke am bislang vorgesehenen Ort entstehen kann. Sei dies nicht der Fall, werde nach anderen Optionen gesucht. Ein Neubau der Havelbrücke ohne Behelfüberfahrung werde derzeit ausgeschlossen. Sollte die marode Brücke während des Baus der Behelfsbrücke Schaden nehmen, wäre sie zu sperren. Bis zu sechs Monate gäbe es weder die alte noch die Behelfsbrücke.