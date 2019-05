Regionale Angebote für junge Familien

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um "Kursangebote für werdende Eltern und junge Familien in Eisenhüttenstadt und Umgebung" wird es beim nächsten "offis am Dienstag" am 4. Juni gehen.

Von "Krabbelgruppe" bis "Aqua-Fitness" – die Auswahl an Kursen ist vielfältig, doch sich eine Übersicht zu aktuellen Angeboten zu verschaffen, das ist schwer, genau wie die Entscheidung, welcher Kurs tatsächlich zu den Eltern und zum Kind passt, weiß Andrea Peisker, Projektleitung Soziale Stadt.

Susan Heinze, selbst zweifache Mutter, begleitet seit 15 Jahren aktiv Schwangere, junge Familien und Kinder. Mit ihren Kursen unterstützt sie als Entspannungspädagogin und Ernährungsberaterin in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, sie gibt neue Impulse und bietet Hilfestellungen für den Alltag an.

Im Rahmen von "offis am Dienstag" gibt Susan Heinze einen Einblick in die von ihr angebotenen Kurse, die die Entwicklung von Babys fördern, die Bindung zwischen Eltern und Kind stärken und verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten aufzeigen. Zudem gibt es dort die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Familien. Zur Veranstaltung im Stadtteilbüro "offis" am Busbahnhof sind auch die Kinder der Familien willkommen. Aus Platzgründen sind Anmeldungen erwünscht.

"offis am Dienstag", 4. Juni, 16 Uhr, Alte Poststraße 2, Anmeldungen unter Tel. 03364 280840