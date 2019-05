Kleiner Schalter, große Wirkung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tage der Naturwissenschaften hat es in dieser Woche am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) in Eisenhüttenstadt gegeben.

Dort ging es unter anderem um Elektrizität. Mathilda Esch (12) aus der Klasse 6a beschäftigte sich beispielsweise mit dem Aufbau eines Schalters, der einen Temperatursensor hat und der bei einem bestimmten Grad der Erwärmung ein Stromsignal gibt. Mit einer Leuchtdiode führte die Schülerin das vor.

Die Tage der Naturwissenschaften haben eine jahrelange Tradition in der Schule. In mehreren Fachräumen werden dann Experimente durchgeführt. Naturwissenschaften ganz praktisch. Beim ASG werden im Schulprofil die Sprachkompetenz und die Naturwissenschaften betont.