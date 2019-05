Flachs, Rainfarn und Klatschmohn

Andrea Linne

Panketal (MOZ) In den zurückliegenden Tagen waren viele Firmen im Gemeindegebiet von Panketal im Einsatz. Sie haben insgesamt 160 Bäume in die Erde gebracht. Zuletzt wurden noch Stützhölzer angebracht. Nun muss es die Natur richten.

Für Lucy Fotschki, die in der Gemeinde das Grüne hegt und streng darauf achtet, dass sich alles gut in die vorhandenen Pflanzungen einpasst, ist das ein Grund zur Freude. Allein am Pfingstberg, einem Wohngebiet mit vielen neuen Häusern und recht engen Straßen, kamen hundert Bäume in den Boden.

"Wir haben Kupferfelsenbirnen, Japanische Nelkenkirschen, Judasbäume, Mehlbeeren, Säulenhainbuchen und Tulpenbäume gesetzt", weiß die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung zu berichten. Darunter sind etliche schön blühende Sorten. Mit der Säulenhainbuche wurde außerdem ein Baum ausgewählt, der nicht viel Platz benötigt. Viele sind auch kleinkronig und werden höchstens vier bis sechs Meter groß. "Damit tragen wir dem wenigen Platz in dem Wohngebiet Rechnung", berichtet die Forstwissenschaftlerin. Die Straßen im Wohngebiet Pfingstberg sind vom Investor an die Gemeinde übertragen worden. Zahlreiche der von diesem gesetzten Linden haben es nicht geschafft und wurden nun ersetzt. Linden sind generell Bäume, die Platz brauchen. "Wir haben fehlende Linden in der Schönower Straße ersetzt und in der Birkholzer Straße. Hier kamen auch Feldahorne in die Lücken", erzählt die Baumfachfrau. 40 Bäume ergänzen diese gewachsenen Alleen nun.

Zuletzt hatte es in den Ausschüssen Diskussionen darum gegeben, ob Bäume auch über Versorgungsleitungen gepflanzt werden dürften, wie es in Berlin der Fall ist. Hintergrund ist der fehlende Platz für Nach- und Ersatzpflanzungen nach Bauarbeiten. Lucy Fotschki hat da eine klare Position: "Wir pflanzen nicht auf Versorgungstrassen." Allerdings werde auch der gebotene Mindestabstand von 2,50 Metern zu den Medienträgern nicht eingehalten. "Wir arbeiten mit Wurzelschutzfolien", so die Fachfrau, die Wurzeln in eine bestimmte Richtung lenken könnten.

Anspruchslos sind die Esskastanien, die neben dem Rathaus und auch im Goethepark gesetzt wurden. Auch am Genfer Platz und im Schillerpark kamen die Bäume in die Erde. Gurtanbindungen stützten die Jungbäume. "Wir finden, Esskastanien passen gut zu uns, sie dienen auch als Bienenweiden", erzählt die Mitarbeiterin.

Gemeinsam mit dem Bauhof werden Blumenwiesen angelegt. Im Goethepark, am Hobrechtsweg, am Regenrückhaltebecken Reger Straße und auf den ungenutzten Grundstücken der Gemeinde soll es bald blühen. Ein Imker hat außerdem seine Bienenvölker aufgestellt, unter anderem an der Hannah-Ahrendt-Straße. In den Blütenmischungen wachsen ein- und mehrjährige Pflanzen, über Ringelblumen, Mädchenauge, Sonnenhut und Leinkraut bis zu Lachs oder Jungfer im Grünen und Wunderblumen. "Wer eine Bienenwiese anlegen möchte, wird von uns gefördert. Er sollte sich nur kurz bei uns melden", lädt Lucy Fotschki alle Panketaler ein, mehr für die Insekten und die Umwelt zu tun.

Schwanebeck ab Herbst

Aktuell ist der Schillerpark dran, später folgen noch einige Flächen, die bald mit Gräsern und Wildblumen auf sich aufmerksam machen dürfen. In einem Flyer informiert Panketal alle Einwohner, wie vorzugehen ist. Oder wo es mit den Wiesen vielleicht nicht passt, zum Beispiel zwischen Gehwegen und Straßen. An Grundstücken hingegen darf sich die Natur Bahn brechen.

Wenn der Herbst herankommt, dann will die Gemeinde in Schwanebeck weitere Bäume setzen. In der Einstein- und Stefan-Heym-Straße geht es dann voran. Lucy Fotschki freut sich über jeden neuen Baum.