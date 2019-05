"Jazz in E" mit Doppelkonzert eröffnet

Boris Kruse

Eberswalde (MOZ) Die Frau, die da am Mittwochabend im traditionellen Gewand auf die Bühne steigt, denkt überhaupt nicht daran, ein Programm abzuspulen. Stella Chiweshe schaut sich erst einmal gründlich um, wünscht einen guten Abend und lässt keinen Versuch aus, die Routine eines Konzertabends auszuhebeln. Hier wird nicht geliefert, das stellt die 72-jährige Musikerin aus Simbabwe sogleich klar. Hier geht es darum, gemeinsam einen Zustand zu erreichen, der das Alltägliche übersteigt. Ihr wichtigstes Werkzeug dazu: Die Mbira, ein Holzinstrument mit klingenden Eisenlamellen, die per Daumen angeschlagen werden.

Es ist schwer zu beschreiben und führt auch ein bisschen am Ziel vorbei, was sich in der folgenden Stunde im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses abspielt. Nur soviel: Am Ende sieht sich das Publikum in der Rolle, den Gesang und das Instrumentalspiel von Stella Chiweshe mit Vogelgeräuschen zu untermalen. "Rituale" sind das Thema des diesjährigen Festivals. Und einem musikalischen Ritual wohnen die Gäste gerade bei.

Erfolg seit 25 Jahren

Rituale strukturieren das Leben, sie stiften Ordnung und schaffen Vertrauen. Ein vertrautes Ritual ist das Festival "Jazz in E." in seinem 25. Jahr natürlich längst, das gilt auch für das Jubiläum an diesem Himmelfahrtswochenende samt Brückentag. Also animiert die Reihe im Paul-Wunderlich-Haus vortrefflich dazu, über Wandel und Beständigkeit in der naturgemäß flüchtigen Jazzmusik nachzudenken. Wie auch über Dinge, die sich im Leben der Stadt ergeben. Über die anhaltende Begeisterung der geladenen Ehrengäste, dass da, wo vor 15 Jahren eine innerstädtische Brache klaffte, nun Verwaltung, engagierte Bürgerschaft und Hochkultur zusammengefunden haben: Die oft gehörte Erfolgsgeschichte des 2007 eingeweihten Wunderlich-Hauses und die Verstetigung von "Jazz in E.".

Landrat Daniel Kurth (SPD) liest in seinen Grußworten aus einem Schriftstück der AfD vor, in dem diese vor Multikulturalismus warnt. Der sprachliche Duktus ähnelt den Propagandatexten aus der Nazizeit, in der Jazzmusiker verfolgt worden sind. Zur Realität des Wandels gehört nun einmal auch, dass die AfD bei den Europawahlen im Landkreis Barnim die meisten Wähler auf sich vereinen konnte. So wandelt sich auch das Ritual der Festivaleröffnung mit seinen Ansprachen.

Im zweiten Teil des Abends geht ein verlorener Sohn Eberswaldes auf die Bühne, der noch dazu ähnlich heißt. Der Saxofonist Peter Ehwald hat in seiner Kindheit eine Zeitlang in der Stadt gewohnt. Jetzt präsentiert er mit einem Septett einen Zyklus von Stücken, die den Zauber der frühen Morgenstunden einfangen sollen. Frank Sinatras orchestriertes Album "In The Wee Small Hours Of The Morning" (1955) wird im Programm als Referenz genannt und führt auch auf die richtige Spur: Nuanciert, feingliedrig und mit vielen Klangfarben gehen die sieben Ensemblemitglieder zu Werke. Begeisternd ist es, wie der Saxofonist sein Spiel mit dem von Trompeter Tomasz Dabrowski verschränkt. Ehwald verrührt gekonnt nostalgische Klänge mit zeitgemäßen Einfällen; er versteht viel von Kammermusik und gibt anderen Passagen einen Anstrich opulenter Filmmusik.

Manchmal erinnert das elegante Ensemblespiel entfernt an Kamasi Washingtons Meisterwerk "The Epic" (2015), das vom Fachpublikum als Wiederbelebung der Jazztradition gefeiert wird. Vielleicht ist dieser Vergleich ein bisschen abgedroschen, vielleicht ist er auch einfach unfair, weil neben diesem großen Namen alles plötzlich ganz klein wird. Aber dennoch: Aus Kamasi Washingtons Musik wie auch aus der von Peter Ehwald spricht eine große Liebe zu den unterschiedlichsten Stilen und Besetzungen.

Das Wiederentdecken in Vergessenheit geratener Spielarten – das ist eben auch so ein liebgewordenes Ritual bei "Jazz in E".

Bis Sonnabend im Paul-Wunderlich-Haus, Programm: www.mescal.de