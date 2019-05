Es wird Zeit, Zuhause zu sagen

Daniela Windolff

Wartin (MOZ) Was ist Heimat? Für Charles Elworthy ist die Antwort kurz: Ankommen. Angekommen ist er in seinem Leben schon oft. Aber ebenso oft auch wieder aufgebrochen. Der gebürtige Neuseeländer studierte im englischen Cambridge Ökonomie, an der amerikanischen Elite-Universität Yale Politik, promovierte an der Freien Universität Berlin, hatte eine Gastprofessur an der Uni Stettin und forschte in Oxford über Ökologie und Landwirtschaft. Ein Leben zwischen Welten, Büchern, Politik und Wissenschaft.

Doch dazwischen gibt seit fast 30 Jahren einen Ort, der die magische Kraft besitzt, diese Welten zu verbinden, sie zusammenzuhalten, wie ein Band mit vielen bunten Luftballons: Wartin. In diesem kleinen uckermärkischen Dorf hat Charles Elworthy gemeinsam mit seinem langjährigen Uni-Professor und Freund Hans-Joachim Mengel das alte Schloss wiederbelebt und es Schritt für Schritt zu einem besonderen Ort zum Wohnen, Lernen, Studieren, für Kultur, Begegnungen und Visionen entwickelt.

Von 1991 bis 2011 war Wartin der Lebensmittelpunkt für den Neuseeländer. Der junge Mann mit dem breiten Lächeln, der Fliege am Hals und dem deutlichen Akzent sowie der ältere Herr als Ebenbild eines Politikprofessors schienen in dem alteingesessenen Bauerndorf wie aus Zeit und Raum gefallen, ein seltsames Pärchen, dessen Tun neugierig beäugt wurde. Doch die neuen Schlossherren verzichteten auf elitäre Allüren, auch wenn das Miteinander mit den Alteingesessenen nicht immer so problemlos gelang.

Heirat und Familiengründung

2010 bekam Heimat für Charles Elworthy noch einmal eine neue Bedeutung. Er heiratete. Seine Frau Nui ist Thailänderin. Ein Jahr lang lebten beide in Wartin. "Meine Frau fand die Uckermark schön, konnte kaum deutsch und hatte hier keine Aussicht auf einen Job. Sie hatte in England studiert und als Managerin gearbeitet." So zogen beide nach Thailand.

Doch hier fiel es Charles schwer anzukommen. So zog das Ehepaar Elworthy nach England, wo Charles Bruder in Oxford Landwirtschaft betreibt und die Brüder eine neue Firma aufbauten, die innovative digitale Lösungen für Landwirte entwickelt. Aus dem Ein-Mann-Unternehmen wurde innerhalb kurzer Zeit eine florierende Firma mit 126 Mitarbeitern, die weiter expandiert. Nebenbei pendelte Charles regelmäßig nach Wartin, um sich hier gemeinnützig als Stiftungsdirektor des Collegium Wartinum und im Verein Europäische Akademie zu engagieren.

Alles hätte so bleiben können. Bis sein Freund Hans-Joachim Mengel schwer erkrankte. Der 72-Jährige hat sich inzwischen aus Wartin zurückgezogen und lebt in Kraatz. "Es war für mich Zeit, in die schöne Uckermark zurückzukehren.", sagt Charles Elworthy. Im Dezember zog er mit seiner Familie nach Wartin und möchte hier Wurzeln schlagen. Mitschuld an der Rückkehr ist ein kleines Mädchen. Bini ist sechs und die gemeinsame Tochter. "Ein Kind braucht einen Lebensmittelpunkt. Die Uckermark bietet dafür alles. Sie hat Schönheit, Platz und so viel Potenzial", kommt Charles Elworthy ins Schwärmen. "Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt, viel gesehen, auch die Probleme anderswo. Die Uckermark aber ist längst ein Teil von mir geworden und hier möchte ich mithelfen, die Probleme zu lösen." Deshalb kandidierte er auch für die Gemeindevertretung und den Kreistag.

Schloss Wartin GmbH gegründet

Hauptaugenmerk richtet der Rückkehrer auf Schloss Wartin. Er hat eine GmbH gegründet. "Ohne eine stabile wirtschaftliche Grundlage gibt es keine Nachhaltigkeit", sagt der Geschäftsführer. Die üppige staatliche Förderung der 1990er-Jahre, die den Start in Wartin und die Sanierung des Schlossparks erleichterte, wenn nicht gar erst ermöglichte, gibt es nicht mehr. "Es müssen neben Stiftung und Verein tragfähige wirtschaftliche Ideen und Konzepte entwickelt werden. Ich möchte jedes Gebäude des wunderschönen Ensembles beleben und sinnvoll nutzbar machen", betont Elworthy und ist offen für Ideen und Projekte. Ein erster Unternehmer hat sich schon gefunden, der seine Wäscherei nach Wartin verlegte. Auch Übernachtungsmöglichkeiten sollen angeboten werden. Perspektivisch will Elworthy auch seine Firma aus Oxford in die Uckermark holen und Richtung Polen ausweiten. Seine Frau hat neben ihrem Job als Prokuristin in Wartin eine neue Berufung gefunden: Blumen. Im Schlossgarten möchte sie ursprüngliche, alte Blumensorten züchten.

Und die kleine Bini? Sie besucht eine internationale Schule in Stettin, ist begeistert von den Gänsen, Schafen und Vögeln im Schlossgarten, hat im Dorf Spielfreunde, besucht dienstags den Mäusechor von Pastorentochter Johanna und darf sich Schulfreunde nach Wartin einladen. Eines Abends sagte Bini zu ihrem Papa: "Ich glaube, es ist Zeit Zuhause zu sagen."