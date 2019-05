Fragwürdige Statistik

Potsdam (MOZ) Im März dieses Jahres hat Bildungsministerin Britta Ernst die Forderung nach mehr Vertretungslehrern zurückgewiesen. Die Begründung der SPD-Politikerin: Der Rückgang des ersatzlos ausgefallenen Unterrichts um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeige, dass man das Problem im Griff habe und keine zusätzlichen Pädagogen benötige. Zu viel Statistikgläubigkeit trübt aber zuweilen den Blick für die tatsächlichen Probleme. Vor allen Dingen dann, wenn die Statistik seit Jahr und Tag nicht ehrlich ist. Fair und transparent wäre es, nicht nur die komplett ausgefallenen Stunden zum Maßstab zu nehmen, sondern auch den nicht fachgerecht erteilten Vertretungsunterricht. Bloße Beschäftigungseinheiten, in denen Kinder nichts lernen, sollten ebenfalls als Ausfall erfasst werden. Diese ehrliche Ausfallquote, von Eltern zuletzt 2016 erfolglos per Petition gefordert, würde vermutlich bei rund sieben Prozent liegen. Das wäre also lange nicht so harmlos wie jene zwei Prozent, die Britta Ernst den Müttern und Vätern im Land als okay verkaufen will. Die Frage nach einer Erhöhung der Vertretungsreserve würde sich dann noch einmal ganz neu stellen. Es sollte Schluss sein damit, dass die Familien mit einer unehrlichen Ausfallstatistik hinter das Licht geführt werden.