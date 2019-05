Überholmanöver gescheitert

MOZ

Friedrichsthal (MOZ) Am Mittwochabend kam es auf der B 2 zwischen Wildbahn und Friedrichsthal zu einem schwerer Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige war mit ihrem Pkw in Richtung Gartz unterwegs. Bei einem Überholmanöver kurz vor dem alten Grenzhaus scherte plötzlich der Wagen vor ihr aus. Um einer Kollision zu entgehen, bremste die Frau und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich mehrfach, und durchschlug einen Grundstückszaun. Die Verunfallte musste aus ihrem Wagen befreit werden und kam in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich beim 18-jährigen Fahrer des zweiten Pkw Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.