Mutlos in den Abgrund

zum Machtkampf in der SPD

Berlin (MOZ) Obwohl es nur etwas länger als zwei Jahre her ist, kann man sich kaum noch vorstellen, dass Martin Schulz mal ein Hoffnungsträger der SPD war. Für einen kurzen historischen Moment kehrte Leben in die älteste Partei Deutschlands zurück. Noch heute rätseln viele, was den Schulz-Hype ausgelöst hat.

Ganz sicher aber wird es keinen neuen geben. Schulz ist ein Mann von gestern. Er selbst aber hält ein Comeback offenbar für möglich. Mit gezielten Indiskretionen heizte er die Personaldebatte in der SPD an. Um dann doch den offenen Kampf zu scheuen. "Zurzeit" wolle er nicht mit Andrea Nahles um den Fraktionsvorsitz ringen. Wann wäre es Martin Schulz denn recht?

Und weil auch die anderen SPD-Maulhelden lieber in Hinterzimmern grummeln, taumelt die Partei immer schneller einem ruhmlosen Ende entgegen. Dass Nahles die Machtfrage geklärt sehen will, ist verständlich. Nur wird ihr dies nicht gelingen. Egal mit welcher Mehrheit sie noch einmal Fraktionschefin wird, die feige Partei-Konkurrenz wird weiter meckern und die Personaldebatten werden die inhaltlichen überdecken. Die Quittung gibt es bei den nächsten Wahlen.