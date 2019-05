Gedruckt in Altlandsberg

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Ein Stück lokale Zeitungsgeschichte ist seit dem Wochenende in Altlandsberg zu sehen. Mitglieder des Heimatvereins haben sich des Kapitels angenommen, um eine weitere Facette städtischer Vergangenheit zu bewahren und angemessen zu präsentieren.

Auf sieben großen Schautafeln ist vor allem von Vorstandsmitglied Ralf Thaler, der sich richtig in die Sache hineingekniet habe, wie Vereinsmitglied Albert Hübner erzählt, der Werdegang des Blattes zusammengefasst worden – gut lesbar und optisch in dem Stil gehalten, der das Gesicht des Niederbarnimer Anzeigers und der später hinzukommenden Ausgaben für Fredersdorf-Petershagen, Neuenhagen-Hoppegarten und Werneuchen geprägt hat.

Der im Bereich der Ostbahn-Orte von vielen gelesene und abonnierte Anzeiger wurde von 1883 bis 1945 in Altlandsberg gedruckt. Dort hatte ihn Verlagsgründer Theodor Draeger angesiedelt, verpachtet, wieder übernommen, das Haus in der Berliner Allee 10 b erbaut, wo der Verlag bis auf eine kurze Visite in Kalkberge seinen Sitz hatte.

Albert Hübner kennt die Zeitung noch. "Ich hab sie immer meiner Oma rübergebracht", erzählt er. Die habe ja in dem ehemaligen Hospital der Schwerinschen Stiftung, dem jetzigen Heimathaus, gewohnt. Und der Senior hat auch Namen dreier Männer parat, die sein Vater gekannt habe: "Herr Sornow, Bruno Rohde und Herr Sattler haben in den Dreißigern in der Druckerei gearbeitet."

Alles war am Sonntag vorbereitet auf einen kleinen Ansturm Interessierter oder Neugieriger, die die kleine Ausstellung samt flankierenden Anschauungsstücke in Augenschein nehmen konnten. Die Resonanz indes war – vielleicht auch durch das etwas unglückliche Zusammentreffen mit dem Wahltag, wie Vereinsvorsitzende Brigitte Hildenbrand vermutet – etwas verhalten.

Allerdings besteht auch in den nächsten Monaten die Gelegenheit, sich dieses Stück Zeitungsgeschichte am Berliner Rand anzusehen. In den Vitrinen sind zudem eine Originalausgabe sowie verschiedene Kopien zu betrachten, können die Original-Klischees der Festschrift zur 700-Jahr-Feier Altlandsbergs mit den Bildern auf den gedruckten Seiten verglichen werden, ergänzen ein echter Setzkasten mit Drucktypen und alte Schreibmaschinen die Schau.

Denn nicht nur sonnabends zwischen 10 und 12 Uhr ist die Tür der Berliner Straße 1 geöffnet. Monatlich einmal während des Sommerhalbjahrs und immer am letzten Sonntag im Monat haben Besucher die Möglichkeit, sich mit Lokalgeschichte vertraut zu machen.