Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Der Himmelfahrtstag endete für einige Herren in Oberhavel bei der Polizei. Wie Heiko Bettin am späten Abend mitteilte, hatten die Beamten am Donnerstag reichlich zu tun. Zahlreiche Männer waren alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. In Germendorf wurde ein 21-Jähriger gefasst, der zunächst vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Als er gegen 20.15 Uhr gestoppt wurde, ergab eine Atemalkoholkontrolle 1,34 Promille. Außerdem bestand der Verdacht auf Missbrauch von Betäubungsmitteln. Als die Polizei seine Personalien kontrollierte, wurde festgestellt, dass der 21-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde zur Wache mitgenommen.

An der Badestelle am Lehnitzsee erhielt ein junger Mann einen Platzverweis, weil er stark alkoholisiert war und rumpöbelte. Doch der junge Mann kam zurück und griff einen anderen an. Als die Polizei zurückkam, floh der Mann, konnte jedoch gefasst werden. Weil er sich den Beamten widersetzte und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in eine Ausnüchterungszelle gebracht.