Paddler tot aus Ruppiner See geborgen

Claudia Duda

Neuruppin (MOZ) Einen Bootsunfall mit Todesfolge meldete die Polizei am Himmelfahrtstag. Wie Christian Raschke bestätigte, war am Nachmittag ein Boot auf dem Ruppiner See umgekippt. Der Mann, der in dem Kajak unterwegs war, trieb reglos im Wasser. Andere Sportbootfahrer hatten das gesehen und versuchten ihn zu bergen. Als das nicht gelang kam die Feuerwehr mit einem Schlauchboot zu Hilfe. Trotz Reanimation starb der Mann im Krankenhaus. Warum das Boot kippte und wer der Mann ist, ist noch ungeklärt.