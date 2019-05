Polizei räumt Platz am Bollwerk

Claudia Duda

Neuruppin (MOZ) Der Alkohol hat am Himmelfahrtstag in Neuruppin bei einigen Personen zu aggressivem Verhalten geführt. Wie Christian Rasche von der Polizei Neuruppin am Abend mitteilte, musste an der Seepromenade in Neuruppin eine Zusammenkunft einer größeren Gruppeaufgelöst werden. Dort waren mehrere Körperverletzungen gemeldet worden. Erstmals war die Gruppe am Nachmittag aufgefallen. Gegen 18 Uhr "ging es dann richtig zur Sache", erklärte Raschke. Die Polizei war mit acht Streifenwagen vor Ort, neun Personen wurden in Gewahrsam genommen.