Gastgeber sind enttäuscht

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Die Schöneicher blieben im vierten Spiel in Folge ohne Sieg – drei Niederlagen und ein Unentschieden. Die Wildauer, die in den vergangenen fünf Partien viermal gewannen und einmal verloren, dürften den Klassenerhalt geschafft haben. Dementsprechend ausgelassen feierten sie nach dem Abpfiff in der Autoservice-Müller-Arena in Schöneiche.

Die Gemütslage bei den Gastgebern, die nur zwei Wechselspieler auf der Bank hatten, war völlig anders. Die Auswertung des Spiels in der Kabine dauerte dann wohl auch länger als gewohnt. René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert die Germania trainiert, war kurz angebunden. "Das ist absolut enttäuschend und war eine Einstel-lungssache", sagte er nur.

Kopfball-Hoheit der Gäste

Die Gastgeber gerieten nach einer Viertelstunde in Rückstand. Wildaus Ronny Brendel hatte sich im Germania-Strafraum durchgesetzt und den Ball zu Phillip Damm gespielt, der aus Nahdistanz vollendete. In der von Fehlpässen geprägten ersten Halbzeit hatten die Schöneicher zwar viele Eckbälle und gute Freistöße, doch die Gäste verhinderten mit ihrer Kopfball-Hoheit im eigenen Strafraum ein Tor der Gastgeber.

Dagegen blieben die Phönix-Spieler bei Kontern gefährlich. So fiel das 2:0 aus ihrer Sicht. Damm bediente von der rechten Seite Christopher Lamprecht, der aus etwa zwölf Metern verwandelte (29.). Sieben Minuten später spielte Germania-Kapitän David Karlsch einen schönen Pass auf Kevin Kühnel, doch dessen Schuss aus 15 Metren ging am linken Pfosten vorbei. Weitere Schüsse und Eckbälle verteidigten die Wildauer souverän.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte, denn die Germania erhöhte den Druck. Der Anschluss war Lohn der Bemühungen. Paul Mitscherlich schlug eine scharfe Flanke von rechts – und Wildaus David Goltz beförderte den Ball aus Nahdistanz ins eigene Netz.

Danach wurde ein Schuss von Dennis Mende (63.) von Keeper Nils Alexander abgewehrt, ein Karlsch-Schuss (66.) ging am Tor vorbei. Dann schlichen sich wieder Ungenauigkeiten ins Germania-Spiel und Phönix machte mit einem Konter den Sack zu. Simon Blduan schloss seinen Alleingang von der Mittellinie mit einem Schuss aus 16 Metern ab, den Abpraller von Torwart Andrew Graham verwertete Damm zum Endstand.

Germania Schöneiche: Andrew Graham – Martin Gruner, Paul Mitscherlich, Lorenz Moritz – Holger Laube, Martin Kappelt (46. Christopher Schmidt) – Tu Pham, David Karlsch – Gordon Kühnel – Dennis Mende, Kevin Kühnel

Schiedsrichter: Sebastian Werner (Hennigsdorf) – Zuschauer: 67