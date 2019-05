Nun wird es eng mit dem Ligaverbleib

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Für Schlusslicht FC Eisenhüttenstadt wird der Kampf um den Verbleib in der Brandenburgliga immer komplizierter. Nach dem 1:2 (0:1) beim achtplatzierten Union Klosterfelde müssen die von Andreas Schmidt trainierten Spieler hoffen, dass die abstiegsbedrohten Konkurrenten am Sonnabend nicht punkten. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Chancen eher theoretischer Natur. "Es zieht sich wie ein Roter Faden durch die Saison. Wir hatten genügend Chancen, um etwas mitzunehmen. Die Mannschaft ist intakt. Selbst nach dem 0:2 hat sie gekämpft. Das lässt hoffen, dass wir in den nächsten beiden Spielen noch erfolgreich sein können", erklärt Schmidt.

Die Gäste waren schlecht ins Spiel gekommen und konnten laut Schmidt die taktische Linie zunächst nicht umsetzen. So kamen die Gastgeber bereits in der zweiten Spielminute zu ihrer ersten Torchance, der Ball flog knapp vorbei. Die Eisenhüttenstädter konnten sich bei ihrem Torwart Martin Stemmler bedanken, der einige Male weit vor seinem Tor klärte, das es bis kurz vor der Pause 0:0 stand. Beim ersten Gegentreffer war die Eisenhüttenstädter Abwehr etwas aufgerückt, die Vorderleute hatten den Ball verloren und die Gastgeber trugen ihren Angriff auf der halblinken Seite vor. Die Innenverteidigung konnte das Zuspiel zu Lukas Bianchini nicht verhindern, der noch einige Meter ins Zentrum zog und den Ball mit der Innenseite ins Tor schob (45.).

Druckphase der Gäste

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste mit viel Schwung, doch sie konnten ihre zehnminütige Druckphase nicht mit einem Treffer veredeln. So scheiterte Carsten Hilgers an Torwart Dennis Tietz (55.). Danach kamen die Klosterfelder besser ins Spiel. In der 72. Minute das 2:0, als Michel Becker nach einer weiten Flanke der Klosterfelder in den Strafraum per Kopf nicht klären konnte, der Ball zu Torjäger Tobias Marz gelangte, der mit einem platzierten Flachschuss aus 16 Metern traf (72.).

Die Gäste setzten nun alles auf eine Karte, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Christian Siemund in der Nachspielzeit. Er hatte eine Hereingabe von Christoph Krüger per Kopf vom Elfmeterpunkt verwertet. Eine Minute später vergab Becker die Ausgleichschance.

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Johann Krüger, Michel Becker, David Steinbeiß (80. Hermann Wamba Tsfack), Tony Wernicke – Lukas Szywala (54. Christoph Krüger), Christoph Nickel, Christian Siemund, Hoang Sa Nguyen Ngoc (72. Erik Schack) – Georges Florent Mooh Djike, Carsten Hilgers

Schiedsrichter: Max Stramke (Welzow) – Zuschauer: 198