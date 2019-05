Schulzendorfer Pferdesportfreunde laden ein

Edgar Nemschok

Schulzendorf (MOZ) Das Schulzendorfer Reit- und Springturnier gehört zu den traditionsreichsten der Region. Los geht es am Sonnabend schon um 8 Uhr mit einem Stilspring-Wettbewerb (Schnuppercup Vierkampf Nachwuchs). Ein volles Programm hat der SV Schulzendorf (Abteilung Pferdesport) aufgestellt. Höhepunkt am Sonnabend ist das Springen der Klasse M mit einer Wertung für den Sparkassen Oderland-Cup. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr. Die Jüngsten werden dabei als Erste in den Sattel steigen. Auch bei der Prüfung der Klasse L in der Dressur gibt es Wertungspunkte für den Sparkassen Oderland-Cup. Höhepunkt am Sonntag ist das Springen der Klasse M mit Stechen. Beginn wird um 16 Uhr sein.