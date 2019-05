Keine Gnade für Tabellenletzten

Britta Gallrein

Klosterfelde Es war ein Spiel zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Während Gastgeber Klosterfelde mit einem guten Platz im Mittelfeld das Saisonziel längst erreicht hat, geht es für den FC Eisenhüttenstadt ums Überleben in der Brandenburgliga. Das Team von Trainer Andreas Schmidt ist Tabellenletzter, hier zählt jeder Punkt. Doch Geschenke verteilen wollten die Unioner nicht – und konnten sich nach dem fairen, aber kampfbetonten Spiel freuen, ihre kleine Niederlagen-Serie von drei Spielen durchbrochen zu haben.

Großchance nach 34 Sekunden

Unions Raif Yaman hatte es auf dem Fuß, sich mit einem der schnellsten Treffer der Liga hervorzutun. Es waren gerade 34 Sekunden gespielt, da streifte sein satter Schuss aus 16 Metern nur knapp am Dreiangel vorbei. Auch in der Folge war Union das spielbestimmende Team, hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, so wie Tobias Marz, der aus spitzem Winkel abzog – Eisenhüttenstadt Keeper Martin Stemmler konterte jedoch mit gutem Reflex.

Kurz vor der Pause klingelte es dann doch. Matthew Barsalona schickte Lukas Bianchini auf die Reise, der legte ab auf Tobias Marz, der zurück auf Bianchini, der zum 1:0 traf – taktisch perfekt noch kurz vor der Pause.

In Hälfte zwei erwischten die Gäste den besseren Start und machten ordentlich Druck. Carsten Hilgers scheiterte an Union-Keeper Dennis Tietz. In der 72. Minute das 2:0 nach einem fatalen Fehler der Gäste. Eisenhüttenstadts Verteidiger Michael Becker konnte den Ball nicht klären, sondern legte das Spielgerät perfekt für Tobias Marz auf. Der bedankte sich mit Tor Nummer zwei. Der Anschlusstraffer von Christian Siemund in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskorrektur.

Eisenhüttenstadt Trainer Andreas Schmidt zeigte sich erwartungsgemäß nicht ganz so glücklich. "Es zieht sich leider bei uns durch die Saison wie ein roter Faden, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Aber wir glauben immer noch daran, dass wir es noch schaffen können."

Klosterfelde: Dennis Tietz – Dennis Aerts, William Dittrich, Matthew Barsalona – Tim Borchert, Steven Nowark, Hares Bosharat, Tobias Marz, Matthias Klotsche – Raif Yaman, Lukas Bianchini