Frankfurter Derby um den Klassenerhalt

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Im letzten Stadtderby dieser Kreisoberliga-Saison empfängt der Aufsteiger SV Union Booßen am Sonnabend ab 15 Uhr den FC Union Frankfurt. "Das wird sicher eine spannende und heiße Kiste im Kampf um den Klassenverbleib", ahnt Booßens Trainer Frank Gohl. Beide Mannschaften sind nicht nur räumlich, sondern auch in der Tabelle Nachbarn.

Der Coach der Gastgeber sieht sein Team trotz des etwas glücklichen 2:1-Hinspielerfolgs und des Heimvorteils nicht als Favorit. Marian Wisweh hatte im Dezember mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit für den ersten Sieg im neunten Vergleich seit der Kreisliga-Zeit 2013/14 gesorgt. "Union findet sich immer besser zusammen, hat eine starke Rückrunde gespielt und ist auswärts stark", lobt er den Gast. Seine Zwischenbilanz: "Es war wichtig und richtig, den Schritt in die Kreisoberliga zu gehen. Mit ordentlicher Rückrunde wollen wir möglichst jetzt schon die Klasse halten. Bis auf Langzeitverletzte haben wir für das Derby alles beisammen. Kein Akteur verlässt uns, zwei oder drei Junioren kommen dazu. Mit Neuzugängen laufen die Gespräche, ich bleibe Coach."

Trainer Voigt hört bei Union auf

Anders als bei Booßen (12./29) gibt es zu Saisonende beim FC Union (13./26) einen Trainer-Wechsel. Hartmut Voigt (63) hört aus persönlichen Gründen auf. Mit dem derzeitigen Nachwuchs-Coach Nico Gärtner (41) steht der Nachfolger fest. "Wir wollen uns für das Hinspiel revanchieren, aber Booßen könnte uns noch in Bedrängnis bringen", so Voigt. Seine neue Mannschaft habe sich entwickelt, gefestigt. "Wir sind stärker geworden, wollen die jüngsten Leistungen auch ohne den erneut verletzten Kapitän Sebastian Scholz wieder abrufen."

Weil der FC Union Frankfurt mit seinem Torschützenbesten Andy Bredow (22 Treffer/ehemals SG Tiefbau) am 22. Juni ab 12.30 Uhr im Stadion der Freundschaft ein Freundschaftsspiel gegen Energie Cottbus bestreitet, hatte er seinen Schlussvergleich in Petershagen/Eggersdorf II vorgezogen – und gewonnen (5:2). "Gegen Cottbus bin ich an der Linie selbstverstänlich noch dabei", versichert Voigt.

Der 1. FC Frankfurt II (2./61) will in einem Tages-Spitzenspiel am Sonnabend bei Petershagen/Eggersdorf II (4./47) "punkten und gern den zweiten Rang festigen", verlangt Trainer Klaus Herpel. Anstoß zum Vorspiel der Brandenburgliga ist bereits um 12.30 Uhr. Die andere Spitzenpaarung findet zwischen Victoria Seelow II und dem wahrscheinlichen Landesklasse-Aufsteiger SG Müncheberg statt.