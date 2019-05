Lunik-Eigentümer verkauft Immobilie

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Was sie denn mit dem ehemaligen Gästehaus vorhaben? Vielleicht betreutes Wohnen, sagen die beiden – der Sprache nach – aus Osteuropa kommenden Männer. Eisenhüttenstadt selbst sei ihnen nicht so bekannt, ergänzen sie auf eine entsprechende Frage. Aber in der Nähe des Gästehauses würde doch die Verwaltung sitzen, hätte dort ein Gebäude. Gerade haben sie bei einer Grundstücksauktion der "Plettner&Precht Immobilien GmbH" in Berlin den Zuschlag erhalten. Bei 50 000 Euro fiel der Hammer des Auktionators.

Es war nicht zu erwarten, dass das Interesse an einem Objekt, das im Auktionskatalog als insgesamt sanierungs- und modernisierungsbedürftig beschrieben wird, groß sein würde. Aber tatsächlich lagen schon vor der Auktion am Mittwochnachmittag Gebote vor. Am Telefon wollten zwei Interessenten mitbieten. Letztlich verlagerte sich das Bietergefecht jedoch in den Saal eines Berliner Hotels, wo die Auktion stattfand. Drei Parteien trieben das Mindestgebot von 35 000.Euro in die Höhe.

Da war der "Herr in dem gelben T-Shirt", wie ihn der Auktionator ansprach. Eine Weile bot er mit, stieg dann aber aus. Er komme aus Halle, sagte er nach der Auktion, sei am Abend zuvor in Eisenhüttenstadt gewesen, hatte sich das Objekt angeschaut und hätte sich vorstellen können, es zu ersteigern. "Es gefiel mir gut", sagte er zu dem ehemaligen Gästehaus. Was er damit hätte machen wollen, wusste er nicht.

Er macht darauf aufmerksam, dass noch weitere Immobilien, die dem bald ehemaligen Eigentümer des Gästehauses gehören, an diesem Tag versteigert wurden. Dazu gehört zum Beispiel nach seinen Angaben eine ehemalige Schule in Nepra, die für 22 000 Euro versteigert wird. Und ein ehemaliges Oberstufenzentrum in Spremberg, um das ein wahrer Bieterkampf entbrannt.

In 1000-Euro-Schritten steigerte sich die Summe vom Mindestgebot 25 000 Euro auf schließlich 150 000 Euro. Von der Grundstücksfläche ist es fast drei Mal so groß wie das in Eisenhüttenstadt, aber auch dort die Aussage des Auktionshauses: umfassender Sanierungsbedarf. Den Zuschlag in Spremberg erhielten drei Männer, dem Aussehen nach auch Ausländer. Auch sie hatten Interesse an der Immobilie in Eisenhüttenstadt gezeigt.

Das Lunik wird nicht versteigert

Vielleicht tun sich ja noch für andere leerstehende Gebäude in Eisenhüttenstadt Perspektiven auf. Denn dem Noch-Eigentümer des Gästehauses, der sich bei der Auktion wohl noch von weiteren Immobilien getrennt hat, gehören in Eisenhüttenstadt weitere Gebäude, die alle leer stehen und in einem sanierungsbedürftigen Zustand sind.

Zum einen das marode Bettenhaus am Oder-Spree-Kanal sowie der Plattenbau in der Cottbuser Straße – und das ehemalige Hotel Lunik in der Straße der Republik. Zu letzterem sagt der Mann im gelben T-Shirt, dass der Eigentümer damit etwas anderes vorhabe, es nicht versteigern wolle. Was aus dem Hotel aber werden soll, das wisse er auch nicht.