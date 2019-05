Monument nach Hinweis restauriert

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Auf dem Kirchhof in Wriezen befinden sich einige bemerkenswerte Grabstätten, darunter die von Balthasar von Thun. Sie ist im vorderen Bereich unterhalb des Hauptwegs und in der Nähe des Grabs des japanischen Arztes und Wriezener Ehrenbürgers Nobutsugu Koyenuma zu finden. Balthasar von Thun (1721–1793) war General der Kavallerie und von 1773 bis 1793 Kommandeur in Wriezen. Also ein Weggefährte Friedrichs des Großen.

Bei einem Rundgang mit einer Redakteurin dieser Zeitung hatte der Regionalhistoriker Reinhard Schmook im November noch einmal auf schadhafte Stellen an dem aus seiner Sicht historisch wie künstlerisch wertvollsten Grabdenkmal auf dem Friedhof hingewiesen.

Dokumentation gefordert

Das hatte die Stadtverwaltung aufgegriffen und einen Restaurator beauftragt. "Inzwischen ist die Abnahme erfolgt", berichtete Michaela Hytra, Fachbereichsleiterin Bau- und Ordnungsbehördliche Verwaltung, am Rande der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Uwe Blath vom Immobilienmanagement der Stadt und auch für die Friedhofsverwaltung zuständig, ergänzte auf Nachfrage, dass die Untere Denkmalschutzbehörde auch die Erstellung einer Dokumentation gefordert habe. Diese liege ebenfalls schon vor. Zu den etwa 5000 Euro für die Restaurierung kämen damit noch 750 Euro für die Dokumentation hinzu.

Das Grabdenkmal besteht aus Sandstein. Die Inschrift mit Lebensdaten auf dem Sockel ist noch immer recht gut lesbar und hat eine auffallende Verzierung. Letztere wird wegen ihres Faltenwurfs als Draperie bezeichnet. Über dem Sockel befindet sich ein Aufsatz mit marmornem Porträt des Verstorbenen, das Reinhard Schmook für sehr realistisch hält. An die Urne darüber lehnt sich ein trauernder Jüngling.