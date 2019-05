Erzieher erhielten ihre Urkunden

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) 14 Frauen und drei Männer erhielten jetzt aus den Händen von Bildungs-Staatssekretär Thomas Drescher ihre sogenannten Gleichwertigkeitsurkunden. Ab sofort sind sie staatlich anerkannte Erzieher und werden in Kitas und Horten in MOL, LOS, LDS und Barnim arbeiten. Ihnen gemein: Sie alle sind Quereinsteiger, haben also schon ein Stück Lebensgeschichte, eine Berufsausbildung hinter sich. Genau dies mache sie so wertvoll in den Kindereinrichtungen. Sie seien eine Bereicherung, lobte der Staatssekretär.

Zwei Jahre haben die 17, die vorher Kauffrau, Schneiderin, Bautischler oder Friseurin waren, berufsbegleitend gebüffelt, Hausarbeiten geschrieben, Fachliteratur gelesen, Praxisaufgaben bewältigt. Dass sie das alles, viele von ihnen sind bereits Mütter oder Väter, geschafft haben, betonte Michaela Theurer, Regionalleiterin des Internationalen Bundes (IB), hätten sie vielen zu verdanken. Allen voran ihren Familien, aber auch den Mentoren in den Ausbildungs-Kitas und -Horten sowie den Dozenten.

André Kuhr, einer der drei Erzieher, wiederum erwähnte in seiner Dankesrede Ausbildungsbegleiterin Janet Holtz und die pädagogische Leiterin Bernadette Uhe, die von Seiten des IB Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis waren. Bevor die frisch gebackenen Erzieher mit Mentoren und Familien ihren Erfolg feierten – IB-Küchenchef Reinhard Carow hatte mit sechs Azubis Fingerfood vorbereitet –, gab es einen kleinen, fröhlichen Einblick in das Kita-Leben, gestaltet von den Absolventen, die zu We will rock you richtiggehend befreit sangen: "Wir sind jetzt Erzieher". Eine von ihnen ist Renata Szpak-­Senz. "Ich war freischaffende Malerin und bin happy, meinen Traumberuf gefunden zu haben", jubelte die 48-Jährige.