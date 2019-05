Woidke-Show im Kleist Forum

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Guten Abend, Wilke mein Name", stellte sich der Mann aus der hinteren Reihe im Kleist Forum vor. "Aber ich möchte kein Bürgermeister werden." Die Lacher im Saal waren auf seiner Seite. Dann wurde der Bürgerdialog mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und OB René Wilke (Linke). "Wieso betreibt Frankfurt keine Industrieforschung?", fragte Bürger Wilke. "Es gibt in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland wenig", stimmte Woidke zu. Im gleichen Zug lobte der Ministerpräsident das Frankfurter Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik (IHP), das sich über Brandenburgs Grenzen hinweg einen Namen gemacht hätte. Bürger Wilke war mit der Antwort nicht ganz zufrieden, aber auch andere Frankfurter sollten in den 105 Minuten zu Wort kommen.

Von Windkraft bis Digitalisierung

Woidke hörte zu, er bewahrte die Ruhe und zeigte sich durchaus souverän im Kleist Forum – trotz eines durchaus kritischen Untertons einzelner Bürger beim 16. Bürgerdialog. Seit Oktober bereist die Landesregierung alle Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag in Frankfurt wurden viele Themen angesprochen – Kita-Gebühren, Verkehr, Windkraft, Digitalisierung und Netzausbau, Justiz und Polizei. Es ging um die Zukunft der hoch verschuldeten Stadt Frankfurt, um das alte Kino und um Visionen in der Doppelstadt wie eine zweite Oderbrücke und ein neues Schwimmbad. Bei einigen Fragen gab Woidke den Ball weiter an sein Kabinett oder OB René Wilke.

"Kann es sein, dass der nächste Ministerpräsident von der AfD kommt?", wollten etwa Peter und Gisela Wolff aus Frankfurt-West nach den Erfolgen der AfD wissen. Die Zukunft sei "Zusammenhalt, Gemeinsinn und Toleranz", antwortete Woidke mit ernster Stimme. Ob er Recht behält, wird sich bei der Landtagswahl am 1. September zeigen. Noch wird Brandenburg rot-rot regiert.

Pessimismus ringt mit Aufbruch

Der neue Stadtverordnete Jan Augustyniak (Linke) fragte dann, wie neue Firmen nach Frankfurt gelockt werden sollen, obwohl die Stadt mit Haushaltssicherungskonzept und über 120 Millionen Euro Schulden seine Gewerbesteuern nicht ohne weiteres senken könne. Ein Unterbietungswettbewerb bei den Steuern würde keiner Kommune gut tun, meinte Woidke. Und beim Schuldenabbau helfe das Land mit einem Teilerlass über 50 Millionen und ab 2020/2021 mit 5 Millionen Euro mehr aus den Steuereinnahmen des Landes im Jahr.

Ob Frankfurt eine Studentenstadt werden könne, wollte eine Frau wissen. Sie sehe die Viadrina und viele Studentenwohnheime in der Stadt, aber Studenten nur morgens und abends am Bahnhof, bemerkte sie ironisch. Woidke konterte: Die Viadrina sei beliebt, gerade bei internationalen Studenten und biete ein attraktives Umfeld. Der SPD-Politiker hoffe, dass die Anreize in Zukunft mehr Studenten zum dauerhaften Umzug nach Frankfurt führen. Auch seine Tochter habe an der Viadrina studiert, wie er verriet.

Frankfurt sehe aus wie vor 25 Jahren, klagte eine ältere Frau gegen Ende der Veranstaltung. Dann hielten der Ministerpräsident, aber auch Oberbürgermeister Rene Wilke dagegen. Es habe sich viel getan in der Stadt. Ganz so schlimm sei es auch wieder nicht.