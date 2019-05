Vatertagstour mit 45 km/h

Gute Laune in Streitberg: Felix Götz, Renate Schulz und Grit und Bendix Götz (v.l.) genießen das Fest in der Kulturbrennerei. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Schnell kann jeder, die Fürstenwalder Simson-Söhne auch, aber sie wollen nicht. Zu Himmelfahrt sind die Frauen und Männer mit 45 Stundenkilometern auf Tour, mit ihren historischen Zweirädern aus Suhl. Mit Mopeds der Typen SR1 und 2 und dem Schwalbe-Vorgänger machen sie an diesem sonnigen Vormittag auf dem Fürstenwalder Marktplatz Station, wo Braufreunde und Zunfthaus zur Männertagssause geladen haben.

Die Männer aus der Fußballerrunde hat sich dazu nicht lange bitten lassen. Traditionell seien sie zu Himmelfahrt gemeinsam unterwegs, erzählt Denny Vietze. Die acht Männer lassen sich ein Bier schmecken, später soll es weiter gehen, Festgelegt ist an diesem Tag ebenso traditionell nur ein gemeinsames Garten-Grillfest. Da feiern dann auch ihre Frauen mit.

Bilderstrecke Vatertag in Fürstenwalde, Erkner und Umgebung Bilderstrecke öffnen

Die meisten Gäste verbrächten eine Weile auf dem Markt und zögen dann weiter, berichtet Gabriele Lotz vom Zunfthaus. Es gibt Musik von der Band Chorin Nights, die nach Worten von Sängerin und Gitarristin Hannah Haberkorn gerade ihren dritten gemeinsamen Auftritt bestreitet. Jüngere wie Ältere machen Halt, lauschen der Musik und genießen die Atmosphäre. Mancher will sich auch stärken und ein fast in Vergessenheit geratenes Gericht freue Kleine wie Gäste im Rentenalter, berichtet Gabriele Lotz noch: Arme Ritter stehen auf der Karte.

Essen ist bei den Simson-Söhnen gerade nicht vorgesehen, sie haben schließlich noch einiges vor an diesem Tag. Nach Langewahl soll es als Nächstes gehen, ins "Bügeleisen", und weiter nach Streitberg. Am Ufer hat es sich dort eine Damenrunde gemütlich gemacht. Die vier Frauen, Daniela Silbernagel, Sandra Wilke und Eveline Schulze aus Neu Golm und die Frankfurterin Jacqueline Ständicke, sind Freundinnen und erstmals gemeinsam mit Fahrrädern auf Himmelfahrtstour. Es gibt viel zu erzählen, da ist es ihnen gar nicht so unrecht, unter sich zu bleiben. Ihre Männer seien auch zusammen unterwegs, berichten sie, mit den Kindern, den männlichen. Später wollen sie noch an der Kulturbrennerei einkehren.

Deren Hof ist zu dieser Zeit schon gut gefüllt, wenn auch nicht so wie im vergangenen Jahr, wie die Inhaber Christa und Werner Menzel sagen. Die Stimmung ist trotzdem gut, und wer einmal da ist, will so schnell nicht wieder weg. Renate Schulz ist mit Grit, Bendix und Felix Götz aus Langewahl gekommen. Ein Herrentagsbier darf es schon sein, sie haben für die Tour ebenfalls die Fahrräder herausgeholt. Gute Stimmung, gutes Wetter und gute Musik, lobt Grit Götz, da mache so ein Feiertag ganz in Familie richtig Spaß.

Für Bärbel Alter und Sabine Weihrich aus Fürstenwalde ist dieser Feiertag zumindest kein freier Tag. Das verdirbt den beiden Fürstenwalderinnen aber keineswegs die Laune. Sie stehen am Getränkeausschank, verkaufen Bier, in Streitberg gebrannte Spezialitäten, Wasser und was die Gäste sonst so wünschen. Das ist in diesem Jahr eher Radler als Pils, berichtet Sabine Weihrich. Und die Bowle sei gefragt, mit Pfirsichen zubereitet.

Ohne Helfer wie die beiden Frauen sei das Himmelfahrtsfest nicht zu bewältigen, sagt Werner Menzel. Freunde und Familie springen ein, um die Gäste zu bewirten. Zur nächsten öffentlichen Veranstaltung lädt die Kulturbrennerei am 15./16. Juni ein, wenn in ganz Brandenburg zur Landpartie eingeladen wird.

Inzwischen sind auch die Simson-Söhne in Streitberg eingetroffen. Staubige Kehlen wollen erst einmal gespült werden. Mit Alkoholfreiem, sie sind schließlich motorisiert.