Die 13 000 komplett

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Für die Neu-Schöneicher kam völlig überraschend, dass ihr neuer Heimatort gerade mit ihnen die 13 000-Einwohner-Marke erreichen würde. Gerade haben Gabriele und Olaf Stolpe mit ihrer Tochter Emily eine Wohnung in den neuen Häusern im Stegeweg bezogen. Sie sind dabei, sich einzurichten und in Schöneiche heimisch zu werden. Und dann kam bei der Anmeldung im Rathaus die Überraschung.

"Auf Sie haben wir gewartet", hieß es dort am Dienstag kurz vor Feierabend, und anders als sonst hat Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) die Zuzügler persönlich begrüßt. Außer der üblichen Neubürgerbegrüßungsmappe gab es Blumen für sie und die beiden neuesten Schöneicher Hefte.

Zuletzt hat die Familie, zu der noch zwei erwachsene Töchter gehören, in Berlin-Köpenick gelebt. Aus beruflichen Gründen sind Stolpes vor 19 Jahren aus dem Erzgebirge in die Hauptstadt gezogen. "Uns war immer klar, dass Berlin für uns eine Übergangslösung ist", erzählt Gabriele Stolpe. Zu laut, zu voll, immer sei da dieser Wunsch gewesen, wieder ins Grüne zu ziehen.

Da fand sich bei einer Internetrecherche das Bauprojekt des Beamtenwohnungsvereins. Eine Dreizimmerwohnung im Stegeweg stand zur Debatte. Stolpes fuhren zum ersten Mal in ihrem Leben nach Schöneiche – und fanden sofort Gefallen an der Waldgartengemeinde. Der Zuschlag für die Wohnung im Stegeweg kam, und schließlich der Umzugslaster.

Was im wachsenden Ort zunehmend Diskussionsstoff ist wie knapper werdende Parkplätze, scheint den Stolpes im Vergleich zu Berlin paradiesisch. Sie schätzen das viele Grün, kurze Wege, das vielfältige Vereinsleben und auch die Anbindung an Berlin. Dort arbeitet Gabriele in Teilzeit als Pflegeberaterin und führt diese Arbeit auch als Selbstständige aus. Dauerhaft pendeln möchte sie nicht und setzt deshalb auf einen wachsenden Kundenstamm in der näheren Umgebung.

Nach Angaben aus dem Rathaus pendeln 4209 Schöneicher zur Arbeit, 1301 Menschen von außerhalb sind im Ort beschäftigt. 1753 Arbeitsplätze gibt es demnach in Schöneiche.

Anstellung als Hausmeister

Einen davon hat Olaf Stolpe ergattert. Er hat eine Anstellung als Hausmeister in den Stegeweg-Häusern gefunden. Eine Arbeit, die ihm Spaß macht, wie er sagt. Sie sei abwechslungsreich – und Kontakt zu den neuen Nachbarn ergibt sich auf diese Weise auch.

Tochter Emily hat längst Verbindungen geknüpft. Die Drittklässlerin lernt in der Storchenschule, bis dorthin braucht sie kaum drei Minuten. Kein Vergleich zu Köpenick. "Sie ist viel entspannter", hat ihre Mutter festgestellt. Was in drei Jahren wird, wenn Emilys Grundschulzeit endet? Stolpes haben schon von der Diskussion um eine weiterführende Schule gehört, die im Ort fehlt. "Ein Gymnasium wäre schon schön", sagt Gabriele Stolpe. Ein Schwimmbad, findet sie, stünde einem Ort mit 13 000 Einwohnern auch gut zu Gesicht.