Heißer Finalkampf

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Mit einer Gala-Vorstellung hat Bislan Tulshaev aus dem Boxstall des MSV Neuruppin zuletzt die Zuschauer und seinen Trainer Mike Schultz verzückt. "Ich bin schwer begeistert", so der Coach. Sein 16-jähriger Schützling legte am zurückliegenden Wochenende zwei formidable Kämpfe beim 13. Lichtenberger Pokalturnier hin. Zum Sieg reichte es für den Neuruppiner in der Klasse Jugend bis 51 Kilogramm jedoch nicht. In einem packenden Finale musste er sich Lokalmatador Hanibal Benykhlief (Lichtenberg 47) denkbar knapp mit 2:1 Richterstimmen geschlagen geben. Trainer Schultz sah seinen Box-Schüler "deutlich besser. Er hatte mehr Hände und hat deutlich besser geschlagen." Doch wurde Bislan Tulshaev einmal angezählt. "Das hat ihn den Sieg gekostet."

Zuvor hatte der junge Neuruppiner im Halbfinale bereits sein großes Talent unter Beweis gestellt. Mit einer starken Leistung schlug er den Elmshorner Muharrem Kajtazi nach Punkten. Vor einem Jahr war sein Gegner noch mit einem RSC-Sieg aus dem Ring gestiegen. Diesmal konnte Tulshaev den Spieß umdrehen. Schultz hatte ihm vorab mit auf den Weg gegeben, "darauf aufzupassen, dass der Gegner vermehrt auf den Körper geht". Seine Devise: "Die Doppeldeckung zumachen. Dann einen Schritt zurückmachen und kontern." Laut Schultz hat sein Schützling das perfekt umgesetzt und daher auch eindeutig gewonnen.

Beim Lichtenberger Pokalturnier zählte der Neuruppiner Tulshaev zum vierköpfigen Aufgebot des Zehdenicker Boxrings, mit dem der MSV kooperiert. Die Bilanz: zwei Turniersiege und je einmal Silber und Bronze. MSV-Trainer Mike Schultz: "Bislan hat noch einmal ein Zeichen gesetzt. Jetzt können wir uns schon auf die deutschen Meisterschaften im Oktober in Köln freuen."

Am 15. Juni sind die Neuruppiner Boxer beim Rolandpokal in Stendal im Einsatz.