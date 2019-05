Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) 65 Jahre sind Else und Leo Fahl ein Paar. Dabei hatten es die beiden zu Beginn schwer. 1945 wurden sie aus Oberschlesien vertrieben und von ihrer Familie getrennt. Nach ihrer Hochzeit 1954 in Polen fand Leo erst 1957 seine Mutter und Schwestern durch den Suchdienst wieder. Ein Jahr später durfte er sie besuchen. Allein: Else hatte keine Reiseerlaubnis für den Westteil Deutschlands erhalten. Leo Fahl kehrte nicht zurück. Seine Frau schrieb viele Anträge, ihrem Mann folgen zu dürfen. Es dauerte ganze sieben Jahre, bis beide sich wieder in den Armen lagen.

In Osnabrück fanden sie ihre neue Heimat, engagierten sich in deutsch-polnischen Vereinen und unterhielten Freundschaften nach Polen. Da der Weg ins Nachbarland weit war, wagten sie 2007 den Umzug nach Schwedt. Seit 2016 hilft die Volkssolidarität bei der Pflege und überraschte im Team die Jubilare nun mit einem Geschenk – eine Dampferfahrt als kleine Hochzeitsreise.