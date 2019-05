Ein Bazillus namens Blues

MOZ

Neuzelle (MOZ) Wo Kat Baloun und eine Bühne aufeinandertreffen, gibt es eine Party. Am Sonnabend wird das in der Orangerie im Klostergarten in Neuzelle der Fall sein. Dort spielt Kat Baloun mit ihren Blues Women.

Irgendwann in den 1970er-Jahren wurde die Tochter einer klassischen Pianistin vom Blues-Bazillus angesteckt. Fast nebenher entwickelte die Künstlerin eine erstaunliche Virtuosität auf der Mundharmonika. Im Jahr 1974 zog es Kat Baloun nach San Francisco, wo sie in einem akustischen Delta Blues-Quartett sang und Harp spielte. Eine Zeitlang verbrachte sie auch in New Orleans. Seit 1994 lebt sie in Deutschland.

Sommerklänge mit Kat Baloun, Klostergarten, Sonnabend, 19 Uhr