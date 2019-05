Umstrittener Rastplatz im Schutzgebiet

MOZ

Breydin (MOZ) Der Abschluss einer Vereinbarung über die künftige Nutzung des Rastplatzes bei der neuen Mühle bei Tuchen-Klobbicke ist aus Sicht der Landeswaldoberförsterei Chorin nach wie vor möglich. Der Platz müsse jedoch in Ordnung gebracht werden, naturrechtliche oder bauordnungsrechtliche Verstöße könnten nicht länger hingenommen werden, sagt Eberhard Luft, Leiter der Oberförsterei. Daher werde an der angekündigten Beräumung des Rastplatzes bis zum 4. Juni festgehalten. Um einen Aufschub des Termins hatte Winfried Mikeska als Betreiber des Feriendomizils in der "Froschmühle" gebeten. Andererseits erübrige sich am 5. Juni ein Gespräch von Kommunalvertretern und der Forstbehörde über eine künftige Regelung für den Platz. Der Konflikt hat eine langjährige Vorgeschichte. Anfang des Jahrtausends wurden Rundwege, Stege, Sitzgruppen angelegt und bis in die jüngsten Jahre hinein ergänzt. Dazu gehörten ein Barfußpfad und eine Seilschaukel, die Winfred Mikeska selbst anlegte.

Bis heute keine Regelung

2017 fand ein Vororttermin statt. Damals wurde von dem Eigentürmer, der Landesforst, auch die Bereitschaft zum Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde beziehungsweise dem Amt signalisiert. Doch bis heute ist keine Regelung zustande gekommen. Es finde sich niemand für diese Vereinbarung, sagt Eberhard Luft. Als Eigentümer sei die Forst jedoch verantwortlich für die Fläche und damit auch für die Einhaltung des Naturschutzrechts. Das Areal ist als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ausgewiesen, beim Stegebau wiederum spiele das Bauordnungsrecht eine Rolle. Nicht zuletzt müsse die Sicherheit gewährleistet sein. Daher sei schon seit Langem immer wieder auch auf die Möglichkeit der Beräumung hingewiesen worden – unabhängig davon, dass das Gespräch über eine Vereinbarung damit nicht beendet sei. Winfried Mikeska verweist hingegen auf wiederholte Meinungsäußerungen in der Gemeindevertretung und auf eine Unterschriftensammlung für den Erhalt des Platzes mit 296 Namen nicht nur aus der Gemeinde Breydin.